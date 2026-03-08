Maru Campos reconoce a mujeres chihuahuenses

La gobernadora Maru Campos reconoció a las mujeres de Chihuahua que cada día se esfuerzan, cuidan, trabajan y abren el camino para que el estado siga construyendo el futuro que se merece.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, destacó que es necesario recordar siempre las luchas que a través de los años se han librado en busca de la igualdad, y que han abierto el paso a las mujeres del presente.

Indicó que esta fecha se conmemora también con dolor, como exigencia de justicia y como un momento para alzar la voz y ser escuchadas.

“Porque a muchas de nosotras nos ha tocado abrirnos camino enfrentando obstáculos, indiferencia y violencias que no deberían formar parte de nuestra vida. Eso, como mujer, también lo comparto”, dijo.

Afirmó que desde la responsabilidad y al frente del Gobierno del Estado, continúa trabajando para responder con mayor firmeza, acompañar a las chihuahuenses y actuar con decisión frente a la violencia, así como para abrir más oportunidades y avanzar en la justicia y protección de sus derechos.

“Aún falta mucho por recorrer, pero quiero decirles con claridad que no están solas. Seguiremos trabajando para tener chihuahuenses fuertes y seguras. Cuentan conmigo, hoy y siempre”, reiteró.