Mario Delgado: Sistema Educativo Nacional se fortalece con coordinación entre SEP, Senado, Banobras y SICT

•Se reúne el titular de la SEP con la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, Martha Lucía Mícher Camarena; con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda

•Asimismo con el titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, y el titular de la Unidad de Proyectos de Infraestructura Urbana y Espacio Público (UPIUEP) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Román Meyer Falcón

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sostuvo diversos encuentros con representantes del Poder Legislativo, titulares del Poder Ejecutivo estatal y servidores públicos federales, con el propósito de desarrollar acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional (SEN) y de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), en beneficio de las comunidades educativas del país.

En reunión con la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, Martha Lucía Mícher Camarena, el titular de la SEP informó que se acordó trabajar de manera conjunta en el impulso de medidas que consoliden el marco jurídico en materia educativa, con el objetivo de garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes cursen sus estudios en entornos seguros y libres de cualquier tipo de violencia.

Durante este encuentro, Delgado Carrillo destacó la importancia de consolidar políticas que prevengan y atiendan riesgos que afectan la permanencia escolar. Subrayó que el Poder Legislativo es un aliado fundamental para avanzar hacia una educación incluyente, que priorice el bienestar de las y los estudiantes en los planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior.

Reiteró el compromiso de la SEP de robustecer las leyes que protegen los derechos de estudiantes y docentes. Con estas acciones, señaló, se avanza en la construcción de un sistema educativo más justo, equitativo y preparado para responder a los desafíos sociales actuales.

Con el objetivo de consolidar la NEM en todo el país, el secretario de Educación Pública se reunió, por separado, con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, con quienes también analizó el estado que guarda el sector en ambas entidades.

En el encuentro con Gallardo Cardona, realizado en la sede histórica de la SEP, se acordaron acciones para fortalecer la Educación Media Superior y Superior en el estado, anunciando la apertura de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Esta nueva sede ofrecerá espacio para 800 jóvenes de las cuatro regiones del estado y contará con programas de vanguardia como Robótica e Inteligencia Artificial, lo que representa una apuesta firme por una educación superior sin límites, adaptada a los retos del presente y futuro.

En la reunión con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, la mandataria reafirmó su compromiso de trabajar en coordinación con el titular de la SEP para garantizar una educación de calidad a niñas, niños y jóvenes de la entidad. Señaló que, para su administración, la educación es una prioridad en la transformación del estado y agradeció el respaldo de la dependencia federal para impulsar programas y proyectos que atienden de manera directa las necesidades educativas del pueblo guerrerense.

Para fortalecer la infraestructura educativa del país, el titular de la SEP sostuvo reuniones con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, y con el titular de la Unidad de Proyectos de Infraestructura Urbana y Espacio Público (UPIUEP) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Román Meyer Falcón.

Ambos encuentros forman parte de la estrategia interinstitucional impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar que las comunidades educativas del país, en sus distintos niveles y modalidades, cuenten con espacios adecuados, seguros y funcionales.

El trabajo coordinado entre la SEP y Banobras permite explorar mecanismos de financiamiento y ejecución que amplíen la cobertura y calidad de las obras educativas a nivel nacional. Delgado Carrillo destacó la importancia de vincular esfuerzos técnicos, financieros y sociales para transformar el entorno escolar, con base en los objetivos de la NEM.

“Las inversiones en infraestructura educativa no solo mejoran aulas, sino que impulsan la cohesión comunitaria y el desarrollo regional”, señaló el titular de Educación.

Durante el encuentro con el titular de la UPIUEP, se revisaron los avances de los proyectos de construcción, rehabilitación y equipamiento que se realizan en coordinación con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).

“Las obras priorizan el uso de materiales locales, la sustentabilidad y la seguridad estructural, para que las y los alumnos desarrollen un sentido de pertenencia con sus planteles educativos. Una infraestructura sólida es fundamental para garantizar el derecho a la educación”, subrayó Delgado Carrillo.

Estas acciones confirman el compromiso del Gobierno de México de brindar espacios educativos dignos, seguros y funcionales en todo el país. La SEP continuará ampliando su presencia territorial mediante la construcción y rehabilitación de planteles, con una perspectiva de equidad y bienestar.