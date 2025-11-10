Mario Delgado: Benefician Jornadas por la Paz y contra las Adicciones a 17 millones de estudiantes y familias en 2025

El titular de la SEP señaló que estas jornadas se convirtieron en una de las acciones preventivas más extensas y permanentes en materia de salud pública escolar.

Estas acciones responden a la necesidad de informar sobre los riesgos del consumo de sustancias adictivas y la importancia de fortalecer la armonía escolar y promover hábitos saludables, afirma.

Las tres ediciones de las Jornadas por la Paz y contra las Adicciones, realizadas en 2025 y promovidas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, beneficiaron a 17 millones de estudiantes de secundaria, Educación Media Superior y Superior, así como a docentes, madres y padres de familia de escuelas públicas y privadas, afirmó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo. Agregó que, por su amplitud territorial, estas jornadas se convirtieron en una de las acciones preventivas más extensas y permanentes en materia de salud pública escolar.

Explicó que la primera jornada se llevó a cabo los días 14 y 15 de marzo; la segunda, el 14 de junio; y la tercera, los días 7 y 8 de noviembre. Las tres ediciones se realizaron en todos los estados del país y en la Ciudad de México, donde las y los asistentes participaron en actividades culturales, artísticas, musicales, deportivas y comunitarias. Además, se ofrecieron pláticas y talleres sobre los distintos tipos de drogas y los graves daños que provocan en quienes las consumen.

Delgado Carrillo señaló que este esfuerzo, impulsado por la SEP en coordinación con las autoridades educativas, de salud y de seguridad ciudadana de las entidades del país, responde a la necesidad de informar sobre los riesgos del consumo de sustancias adictivas y la importancia de fortalecer la armonía escolar y promover hábitos saludables.

Comentó que las y los integrantes de las comunidades escolares organizaron expresiones musicales, representaciones teatrales y eventos deportivos, como torneos de fútbol, voleibol, tenis de mesa y atletismo. En estos espacios, las y los jóvenes participaron en sesiones de baile, canto y lectura, acompañados por docentes y familias.

La segunda jornada nacional, dijo, tuvo como sede central el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde estudiantes, madres, padres y familias participaron en el Maratón por la Lectura “Paz, cultura y deporte” y en diversas competencias deportivas. Esta jornada incluyó talleres informativos sobre salud, dinámicas de integración y actividades motivacionales.

Agregó que los días 7 y 8 de noviembre se realizó la tercera jornada en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 3 de Tlaxcala, donde, entre bandas de rock, bailes tradicionales, gimnasia rítmica, torneos deportivos, pintura, dibujo, grafitis, competencias de ajedrez y oratoria, las y los participantes convivieron, reflexionaron sobre los daños que provocan las drogas y reafirmaron que lo mejor es mantener escuelas en armonía. También se presentaron las acciones de la estrategia Vive saludable, vive feliz.

El titular de la SEP expuso que, como parte integral de esta estrategia —alineada con el Compromiso Presidencial 30: “Las escuelas serán espacios de prevención de la salud”—, se imprimieron y distribuyeron un millón de ejemplares de la Guía para docentes, 10 millones de orientaciones para madres, padres y familias, y 520 mil carteles, además de 3 mil 400 espectaculares, paneles y dovelas en todo el país, en los que se advierte sobre los daños que provocan las adicciones.

Asimismo, se construyó y actualizó el sitio lineadelavida.gob.mx como plataforma de información preventiva. Actualmente, están en producción y distribución 225 mil carteles de la nueva campaña “El fentanilo te mata”, dirigidos a todas las escuelas secundarias, de media superior y superior del país. Hasta ahora, se ha participado en cerca de 250 ferias por la paz en todo el territorio nacional.

Finalmente, Delgado Carrillo destacó que las Jornadas por la Paz y contra las Adicciones han logrado articular escuelas, familias e instituciones para construir espacios de convivencia sana. Su impacto se refleja en la participación masiva de comunidades educativas que promueven alternativas saludables frente a los riesgos del consumo de sustancias adictivas.