Buscar
El Economista
Política

Lectura 2:00 min

Marchas y megabloqueo de piperos en la CDMX hoy 27 de octubre: Rutas afectadas y horarios

La SSC-CDMX informó sobre una marcha, 16 concentraciones y seis eventos de esparcimiento este lunes; autoridades piden anticipar traslados y tomar precauciones viales.

main image

La SSC-CDMX informó sobre una marcha, 16 concentraciones y seis eventos de esparcimiento este lunes; autoridades piden anticipar traslados y tomar precauciones viales.archivo

María Fernanda Sosa Santiago

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó sobre diversas marchas, concentraciones y eventos que podrían afectar la circulación en distintos puntos de la capital durante este lunes 27 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas recomendaron a la ciudadanía anticipar sus traslados, utilizar vías alternas y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante las posibles afectaciones viales. En total, se prevé una marcha, 16 concentraciones y seis eventos de esparcimiento a lo largo del día.

Te puede interesar

Marchas programadas

Álvaro Obregón – 07:00 horas

Integrantes de la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud se concentrarán en la Unidad de Atención a la Salud IMSS-Bienestar, ubicada en avenida Insurgentes No. 1940, colonia Florida.

El grupo exige la reinstalación de la Secretaría de Estrategia y Fortalecimiento Sindical del sindicato y podría definir una ruta de marcha más adelante.

Te puede interesar

Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero – Desde las 06:00 horas

El colectivo Piperos y Purificadores Unidos Ciudad de México se reunirá en distintas estaciones del Metro Acatitla, Guelatao, Indios Verdes, Martín Carrera y Bosque de Aragón para exigir la reapertura de pozos de agua clausurados.

Aseguran que el cierre ha provocado desabasto y afectaciones económicas. A las 17:00 horas, sostendrán una mesa de trabajo en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Miguel Hidalgo – 07:30 horas

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros Sección 8 protestará en la puerta 22 de Petróleos Mexicanos, en Bahía de San Hipólito No. 22, colonia Verónica Anzures.

Demandan respeto a su personalidad jurídica y el fin de despidos injustificados dentro de Pemex.

Te puede interesar

Eventos culturales y de esparcimiento

Cuauhtémoc

Durante el día, se realizarán varias actividades con motivo del Día de Muertos y celebraciones religiosas, entre ellas:

  • Ofrenda monumental en el Zócalo capitalino.
  • Exhibición de alebrijes monumentales en Paseo de la Reforma.
  • Festival de flores de cempasúchil entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete.

A las 05:00 horas, se llevará a cabo la tradicional fiesta de San Judas Tadeo en el templo de San Hipólito y San Casiano, en la colonia Guerrero.

La SSC-CDMX pidió a la población consultar los reportes viales en tiempo real, así como seguir las redes oficiales del Centro de Orientación Vial (OVIAL) para evitar contratiempos.

Temas relacionados

María Fernanda Sosa Santiago

Periodista egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con experiencia en periodismo de datos y especializado.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete