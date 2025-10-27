Marchas y megabloqueo de piperos en la CDMX hoy 27 de octubre: Rutas afectadas y horarios

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó sobre diversas marchas, concentraciones y eventos que podrían afectar la circulación en distintos puntos de la capital durante este lunes 27 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas recomendaron a la ciudadanía anticipar sus traslados, utilizar vías alternas y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante las posibles afectaciones viales. En total, se prevé una marcha, 16 concentraciones y seis eventos de esparcimiento a lo largo del día.

Marchas programadas

Álvaro Obregón – 07:00 horas

Integrantes de la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud se concentrarán en la Unidad de Atención a la Salud IMSS-Bienestar, ubicada en avenida Insurgentes No. 1940, colonia Florida.

El grupo exige la reinstalación de la Secretaría de Estrategia y Fortalecimiento Sindical del sindicato y podría definir una ruta de marcha más adelante.

Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero – Desde las 06:00 horas

El colectivo Piperos y Purificadores Unidos Ciudad de México se reunirá en distintas estaciones del Metro Acatitla, Guelatao, Indios Verdes, Martín Carrera y Bosque de Aragón para exigir la reapertura de pozos de agua clausurados.

Aseguran que el cierre ha provocado desabasto y afectaciones económicas. A las 17:00 horas, sostendrán una mesa de trabajo en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Miguel Hidalgo – 07:30 horas

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros Sección 8 protestará en la puerta 22 de Petróleos Mexicanos, en Bahía de San Hipólito No. 22, colonia Verónica Anzures.

Demandan respeto a su personalidad jurídica y el fin de despidos injustificados dentro de Pemex.

Eventos culturales y de esparcimiento

Cuauhtémoc

Durante el día, se realizarán varias actividades con motivo del Día de Muertos y celebraciones religiosas, entre ellas:

Ofrenda monumental en el Zócalo capitalino.

Exhibición de alebrijes monumentales en Paseo de la Reforma.

Festival de flores de cempasúchil entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete.

A las 05:00 horas, se llevará a cabo la tradicional fiesta de San Judas Tadeo en el templo de San Hipólito y San Casiano, en la colonia Guerrero.

La SSC-CDMX pidió a la población consultar los reportes viales en tiempo real, así como seguir las redes oficiales del Centro de Orientación Vial (OVIAL) para evitar contratiempos.