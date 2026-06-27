Marcha del Orgullo LGBT+ 2026: color, diversidad y exigencia de derechos toman Paseo de la Reforma
Miles de personas participaron este sábado en la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en la Ciudad de México, que recorrió Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta la Alameda Central. Entre banderas multicolores, carros alegóricos, expresiones artísticas y mensajes de inclusión, contingentes de la diversidad sexual y de género se manifestaron para celebrar la pluralidad, visibilizar sus identidades y reiterar la exigencia de igualdad de derechos.
La movilización también estuvo marcada por consignas contra la discriminación, llamados a frenar los crímenes de odio y demandas de justicia para personas desaparecidas de la comunidad LGBT+. Carteles, performances, vestuarios y símbolos del orgullo acompañaron una jornada que reunió a familias, organizaciones civiles, colectivos y aliados en una de las concentraciones más numerosas del año en la capital del país.