Marcha del Orgullo LGBT+ 2026: color, diversidad y exigencia de derechos toman Paseo de la Reforma

Miles de personas participaron este sábado en la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en la Ciudad de México, que recorrió Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta la Alameda Central. Entre banderas multicolores, carros alegóricos, expresiones artísticas y mensajes de inclusión, contingentes de la diversidad sexual y de género se manifestaron para celebrar la pluralidad, visibilizar sus identidades y reiterar la exigencia de igualdad de derechos.

La movilización también estuvo marcada por consignas contra la discriminación, llamados a frenar los crímenes de odio y demandas de justicia para personas desaparecidas de la comunidad LGBT+. Carteles, performances, vestuarios y símbolos del orgullo acompañaron una jornada que reunió a familias, organizaciones civiles, colectivos y aliados en una de las concentraciones más numerosas del año en la capital del país.

Fotos: Eric Lugo/EE

Carros alegóricos y miles de personas avanzaron por Paseo de la Reforma rumbo a la Alameda Central en una de las movilizaciones más multitudinarias del año. Fotos: Eric Lugo/EE.

Integrantes de colectivos y organizaciones participaron en la marcha para visibilizar la lucha por la igualdad de derechos. Fotos: Eric Lugo/EE.

Aspectos de la marcha del orgullo Lésbico Gay PRIDE 2026, la cual inició en el Ángel de la Independencia para culminar en la Alameda Central. Eric Lugo/EE

Aspectos de la marcha del orgullo Lésbico Gay PRIDE 2026, la cual inició en el Ángel de la Independencia para culminar en la Alameda Central. Eric Lugo/EE

La bandera trans ondeó frente al Ángel de la Independencia como símbolo de orgullo, identidad y resistencia. Fotos: Eric Lugo/EE.

Mensajes contra la discriminación y el prejuicio acompañaron el recorrido de miles de asistentes. Fotos: Eric Lugo/EE.

Una enorme bandera arcoíris recorrió Paseo de la Reforma durante la movilización del Orgullo LGBT+ 2026. Fotos: Eric Lugo/EE.

Participantes lucieron vestuarios tradicionales y elementos multicolores como muestra de la diversidad cultural y sexual. Fotos: Eric Lugo/EE.

La visibilidad bisexual estuvo presente con pancartas que reivindicaron la diversidad y combatieron estereotipos. Fotos: Eric Lugo/EE.