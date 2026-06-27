FGR decomisa en rancho tigres y decenas de otros animales

Tres tigres de bengala, un ocelote, un lince y 32 equinos fueron decomisados en un rancho del estado mexicano de Durango, donde actúa un cártel de las drogas, informó este sábado la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los animales hay un tigre blanco, según las imágenes difundidas por las autoridades. También hay caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas y un burro.

El operativo para rescatar a los animales fue lanzado luego de que un guardia nacional, al realizar un recorrido de vigilancia en el municipio de Victoria de Durango, observara en el lugar "personas armadas y animales exóticos".

En la propiedad fueron decomisados además una veintena de vehículos, incluidas motos y un remolque, añade un comunicado de la fiscalía sin detallar si hubo personas detenidas.

Las autoridades tampoco identificaron a los posibles propietarios del sitio donde estaban los animales.

Días atrás, también en Durango, donde opera el cártel del Sinaloa, fuerzas federales decomisaron más de 40 vehículos.

Según la prensa local, pertenecían a una facción afín a Ismael "el Mayo" Zambada, uno de los exjefes de la banda junto con Joaquín "el Chapo" Guzmán. Ambos están presos en Estados Unidos.

En otras ocasiones han sido decomisados equinos y distintos animales exóticos a capos de las drogas.