WorldPride 2026 tendrá en Ámsterdam una marcha por derechos LGBTQIA+

Ámsterdam entrará en 2026 al circuito de los grandes eventos globales LGBTQIA+. Del 25 de julio al 8 de agosto, la capital neerlandesa será sede de WorldPride Amsterdam 2026, una edición que reunirá marchas, conciertos, actividades culturales, fiestas callejeras, cine al aire libre, conferencias y una agenda internacional de derechos humanos.

El evento llega en un momento simbólico para Países Bajos. En 2026 se cumplirán 25 años del primer matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el mundo, un hito que colocó al país como referente jurídico y social para la comunidad LGBTQIA+. Ese aniversario será parte de la narrativa central de WorldPride, que tendrá como eje el concepto UNITY: tolerancia, conexión y amor.

La organización Stichting Pride Amsterdam plantea esta edición como una celebración, pero también como una plataforma de protesta. Su mensaje es directo: todas las personas tienen derecho a ser quienes son y a amar a quien quieran. Bajo esa lógica, WorldPride no sólo busca atraer visitantes, sino colocar en la conversación pública la desigualdad que aún enfrentan las personas LGBTQIA+ en distintas regiones del mundo.

¿Cuándo es?

Uno de los actos centrales será la WorldPride March, programada para el sábado 8 de agosto. La concentración para la Marcha iniciará en Martin Luther King Park y terminará en Museumplein, donde también se realizará el Concierto de Clausura WorldPride.

La ruta tendrá un fuerte componente político. Además de mostrar a una comunidad diversa, la marcha busca recordar que Pride nació como protesta. Por ello, la organización llevará banderas de países donde la homosexualidad sigue siendo punible de acuerdo con el código penal. Para definir esa visibilización, Pride Amsterdam toma como referencia la lista de ILGA y mantiene contacto con 76 Crimes, organización dedicada a monitorear leyes antihomosexuales en el mundo.

La WorldPride March será distinta de la Pride Walk inaugural. La Pride Walk se realiza el sábado 25 de julio, desde Dam Square hasta Vondelpark, donde se llevará a cabo Pride Park. Ese primer recorrido reunirá a miles de personas y abrirá el calendario. En cambio, la marcha del 8 de agosto tendrá una escala mayor, con presencia de grupos internacionales, prides invitados, organizaciones y camiones con música, mensajes y activaciones.

Museumplein será Pride Village

Otra novedad será la transformación de Museumplein en Pride Village. Por primera vez, esta plaza emblemática funcionará como corazón de Pride durante cinco días, del 4 al 8 de agosto. Ahí se realizarán conciertos, actividades comunitarias y encuentros masivos en el marco de WorldPride.

El primer gran acto será el UNITY Concert, el martes 4 de agosto. La noche marcará la inauguración oficial de Pride Village y tendrá como cabezas de cartel internacionales a Beth Ditto y Billy Porter. La conducción estará a cargo de Envy Peru y Conchita Wurst, dos figuras reconocidas dentro de la escena Pride internacional.

Beth Ditto, vocalista de The Gossip, ha construido una trayectoria ligada al activismo queer y al body positivity. Billy Porter, ganador del Emmy por Pose y figura de Broadway por producciones como Kinky Boots, se ha consolidado como un referente de visibilidad, moda, performance e inclusión.

La programación también incluirá a Tara McDonald, intérprete del himno de WorldPride, así como a artistas neerlandeses como Berget Lewis, Emma Kok, Paul Morris y Zulu Green. Todos estarán acompañados por New Amsterdam Orchestra, en una propuesta que integrará pop, soul, música clásica y performance.

Un evento con impacto turístico

WorldPride Amsterdam 2026 también tendrá una dimensión económica. La ciudad, reconocida por su diversidad y por reunir a más de 180 nacionalidades, espera recibir a visitantes internacionales, activistas, delegaciones, medios, artistas, empresas y organizaciones vinculadas a la agenda LGBTQIA+.

El calendario incluye el Canal Parade del 1 de agosto, uno de los eventos más conocidos de Pride Amsterdam. La tradicional parada de barcos recorrerá Nieuwe Herengracht, Amstel y Prinsengracht, con una mezcla de espectáculo, mensajes sociales y representación comunitaria.

Además, habrá fiestas callejeras en más de 12 ubicaciones, festival de cine al aire libre en Mercatorplein, Senior Pride Concert en Nieuwmarkt, Wedding Party XXL en Museumplein y una Conferencia sobre Derechos Humanos en Beurs van Berlage, del 5 al 7 de agosto.

Para Ámsterdam, WorldPride funcionará como escaparate internacional. Más allá del flujo turístico, el evento reforzará la reputación de la ciudad como destino abierto, cultural y competitivo. En la economía de los grandes eventos, Pride ya no sólo representa ocupación hotelera y consumo; también construye marca ciudad, atrae audiencias globales y posiciona valores.

En 2026, la capital neerlandesa buscará enviar un mensaje que va más allá de sus canales y plazas: la igualdad LGBTQIA+ sigue siendo una agenda pendiente. WorldPride Amsterdam será celebración, protesta y recordatorio global de que la libertad de amar todavía no está garantizada para todas las personas.