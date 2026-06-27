Prime Day impulsa ventas, pero confirma la cautela del consumidor en Estados Unidos

Los compradores en línea estadounidenses se lanzaron en busca de ofertas en productos electrónicos, electrodomésticos, artículos para niños y productos de primera necesidad durante el Prime Day, el evento anual de rebajas de Amazon.com, en el que gastaron más de 26,400 millones de dólares entre el 23 y el 26 de junio, según la empresa de datos Adobe Analytics.

El gasto multimillonario supone un aumento interanual del 9.3%, que los expertos en comercio minorista atribuyen a la elevada inflación, unida a la compra por parte de los consumidores de productos más discrecionales y de larga duración.

Adobe señaló que los importantes descuentos ofrecidos durante los cuatro días que duró el evento Prime animaron a muchos compradores a adquirir artículos de mayor precio, como electrónicos, juguetes, electrodomésticos y productos de cuidado personal, lo que significa que es posible que los minoristas tengan que seguir ofreciendo grandes descuentos para dar salida a sus mercancías de cara a la temporada navideña.

Además de los descuentos, las devoluciones de impuestos "podrían haber supuesto un importante impulso para muchas de estas categorías de productos discrecionales", señaló Arun Sundaram, analista de CFRA Research. Las devoluciones de impuestos no serán un factor determinante para la mayoría de los compradores durante los meses de otoño e invierno en el hemisferio norte.

Los importes de las devoluciones de impuestos aumentaron un 11.1%, a 3,462 dólares en 2026, según datos del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, lo que supuso un impulso financiero para los consumidores a la hora de realizar compras que habían estado posponiendo, señaló Sundaram.

Los compradores también adquirieron artículos y ropa para niños antes de la vuelta al colegio, productos de higiene personal y artículos para el hogar, lo que indica que los clientes del Prime Day pretendían abastecerse de productos "que iban a comprar de todos modos", señaló Sonia Lapinsky, directora general de comercio minorista de la consultora Alix Partners.

"Esto apunta claramente a ese consumidor cansado. No es que estén gastando necesariamente más, sino que simplemente intentan repartir lo que tienen entre mejores ofertas y descuentos", añadió.

Descuentos similares al año pasado

Las ofertas del Prime Day estuvieron a la par con los descuentos del año pasado, según Adobe. Los descuentos en productos electrónicos alcanzaron un promedio del 24%, frente al 23% del año pasado; en ropa, del 24% frente al 23%; y en juguetes, del 20% frente al 19% del año anterior.

Otra encuesta realizada por la empresa de datos Numerator, que analizó más de 178,000 pedidos del Prime Day, reveló que el importe promedio de los pedidos fue de 47.66 dólares, frente a los 53.34 dólares del año anterior, una señal que, según algunos expertos, indica que el poder adquisitivo de los consumidores está disminuyendo.