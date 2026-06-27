Definido el cruce: México va contra Ecuador en dieciseisavos de final del Mundial 2026

México, uno de los coanfritriones del Mundial, ya conoce su rival en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026: será Ecuador, clasificado como uno de las mejores terceros, en el Estadio Azteca de Ciudad de México el próximo martes.

Dieciseisavos de final

Domingo 28 de junio

En Los Ángeles (Partido 73): Canadá - Sudáfrica

Lunes 29 de junio

En Houston (Partido 76): Brasil - Japón

En Boston (Partido 74): Alemania - Paraguay

En Monterrey (Partido 75): Países Bajos - Marruecos

Martes 30 de junio

En Dallas (Partido 78): Costa de Marfil - Noruega

En East Rutherford (Partido 77): Francia - Suecia

En Ciudad de México (Partido 79): México - Ecuador

Miércoles 1 de julio

En Atlanta (Partido 80):

Inglaterra - Mejor tercero

En Seattle (Partido 82): Bélgica - Mejor tercero

En Santa Clara (Partido 81): Estados Unidos - Bosnia-Herzegovina

Jueves 2 de julio

En Los Ángeles (Partido 84): España - Segundo J

En Toronto (Partido 83): Segundo K - Croacia

En Vancouver: Suiza - Mejor tercero

Viernes 3 de julio

En Dallas (Partido 88): Australia - Egipto

En Miami (Partido 86): Argentina - Cabo Verde

En Kansas City (Partido 87): Primero K - Ghana

Octavos de Final

4 de julio

Ganador 73 - Ganador 75 - Estadio de Houston (P90)

G74 - G77 - Estadio de Filadelfia (P89)

5 de julio

G76 - G78 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P91)

G79 - G80 - Estadio de Ciudad de México (P92)

6 de julio

G83 - G84 - Estadio de Dallas (P93)

G81 - G82 - Estadio de (P94) Seattle

7 de julio

G86 - G88 - Estadio de Atlanta (P95)

G85 - G87 - BC Place de Vancouver (P96)

Cuartos de final

9 de julio

G89 - G90 - Estadio de Boston (P97)

10 de julio

G93 - G94 - Estadio de Los Ángeles (P98)

11 de julio

G91 - G92 - Estadio de Miami (P99)

12 de julio

G95 - G96 - Estadio de Kansas City (P100)

Semifinales

14 de julio

G97 - G98 - Estadio de Dallas (P101)

15 de julio

G99 - G100 - Estadio de Atlanta (P102)

Partido por el tercer puesto

18 de julio

Perdedor 101 - Perdedor 102 - Estadio de Miami

Final

19 de julio

G101 - G102 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey