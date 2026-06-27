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Definido el cruce: México va contra Ecuador en dieciseisavos de final del Mundial 2026
México, uno de los coanfritriones del Mundial, ya conoce su rival en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026
México, uno de los coanfritriones del Mundial, ya conoce su rival en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026: será Ecuador, clasificado como uno de las mejores terceros, en el Estadio Azteca de Ciudad de México el próximo martes.
Dieciseisavos de final
Domingo 28 de junio
En Los Ángeles (Partido 73): Canadá - Sudáfrica
Lunes 29 de junio
En Houston (Partido 76): Brasil - Japón
En Boston (Partido 74): Alemania - Paraguay
En Monterrey (Partido 75): Países Bajos - Marruecos
Martes 30 de junio
En Dallas (Partido 78): Costa de Marfil - Noruega
En East Rutherford (Partido 77): Francia - Suecia
En Ciudad de México (Partido 79): México - Ecuador
Miércoles 1 de julio
En Atlanta (Partido 80):
Inglaterra - Mejor tercero
En Seattle (Partido 82): Bélgica - Mejor tercero
En Santa Clara (Partido 81): Estados Unidos - Bosnia-Herzegovina
Jueves 2 de julio
En Los Ángeles (Partido 84): España - Segundo J
En Toronto (Partido 83): Segundo K - Croacia
En Vancouver: Suiza - Mejor tercero
Viernes 3 de julio
En Dallas (Partido 88): Australia - Egipto
En Miami (Partido 86): Argentina - Cabo Verde
En Kansas City (Partido 87): Primero K - Ghana
Octavos de Final
4 de julio
Ganador 73 - Ganador 75 - Estadio de Houston (P90)
G74 - G77 - Estadio de Filadelfia (P89)
5 de julio
G76 - G78 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P91)
G79 - G80 - Estadio de Ciudad de México (P92)
6 de julio
G83 - G84 - Estadio de Dallas (P93)
G81 - G82 - Estadio de (P94) Seattle
7 de julio
G86 - G88 - Estadio de Atlanta (P95)
G85 - G87 - BC Place de Vancouver (P96)
Cuartos de final
9 de julio
G89 - G90 - Estadio de Boston (P97)
10 de julio
G93 - G94 - Estadio de Los Ángeles (P98)
11 de julio
G91 - G92 - Estadio de Miami (P99)
12 de julio
G95 - G96 - Estadio de Kansas City (P100)
Semifinales
14 de julio
G97 - G98 - Estadio de Dallas (P101)
15 de julio
G99 - G100 - Estadio de Atlanta (P102)
Partido por el tercer puesto
18 de julio
Perdedor 101 - Perdedor 102 - Estadio de Miami
Final
19 de julio
G101 - G102 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey