Cabezazo de Vlasic da triunfo a Croacia 2-1 sobre Ghana y la clasifica a dieciseisavos de final del Mundial

Nikola Vlasic marcó de cabeza el gol de la victoria en los últimos minutos, lo que clasificó a Croacia para los dieciseisavos de final del Mundial tras imponerse por 2-1 a Ghana el sábado.

El gol de Vlasic en el minuto 83, a la salida de un córner lanzado por Luka Modric, recuperó la ventaja diez minutos después de que Derrick Luckassen marcara el empate con un remate a bocajarro tras un tiro libre, luego de que Petar Sucic abriera la cuenta en la primera parte.

Croacia terminó segunda del Grupo L, por detrás de Inglaterra, que venció el sábado a Panamá por 2-0.

Ghana terminó tercera del grupo, pero ya se había asegurado una plaza en los dieciseisavos de final tras imponerse por 1-0 a Panamá y empatar a 0-0 con Inglaterra.