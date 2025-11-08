Macron invita a Sheinbaum a visitar Francia en 2026

El presidente Emmanuel Macron invitó a la mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a visitar Francia en 2026, como parte de las acciones para reafirmar la amplitud y la profundidad de la asociación estratégica entre ambas naciones.

En el marco de la visita oficial a México del presidente francés, Sheinbaum y Macron hicieron votos por la solución pacífica de los conflictos en el orbe, procurando el cese de hostilidades y celebrar acuerdos de paz que atiendan los intereses de todos los involucrados y que resulten inclusivos y sostenibles.

Reafirmaron su compromiso a favor de la igualdad de género y su voluntad de defender juntos en el escenario internacional los principios de la política exterior feminista.

Con base en los lazos bicentenarios de las relaciones franco-mexicanas, refrendaron su voluntad de profundizar una cooperación sustentada en valores comunes, principios e intereses encaminados a la promoción de una genuina prosperidad compartida.

En ese espíritu de colaboración, destacaron la complementariedad de las economías de ambos países, la consonancia entre el Plan México y "Francia 2030", así como las nuevas oportunidades de comercio e inversión que traerá consigo el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

En este tenor, también adelantaron el futuro relanzamiento del Consejo Estratégico Franco-Mexicano.

Reconocieron la importancia crucial, en la agenda de cooperación entre México y Francia, de los intercambios en la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología y el medio ambiente, con vistas a un desarrollo sustentable e incluyente.

Al respecto, en 2026 y al amparo de los mecanismos de protección que las partes determinen, se efectuarán traslados temporales recíprocos y simultáneos, tales como exhibir en México el Códice Azcatitlán y que el Códice Boturini sea exhibido en Francia, en el marco del 200 aniversario de las relaciones diplomáticas México - Francia.

De igual manera acordaron proseguir las actividades en curso del grupo binacional de expertos para desplegar otras iniciativas de cooperación en el ámbito del patrimonio histórico-cultural.

En este tenor, abordaron con optimismo el programa de celebraciones alusivo a los 200 años de relaciones diplomáticas México-Francia, en la certeza de que las actividades que se desplegarán en toda clase de ámbitos llevarán las relaciones entre ambos países a una nueva etapa de su asociación estratégica.