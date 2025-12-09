Jóvenes de San Luis llevan la innovación al escenario nacional

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo, estudiantes del Instituto Tecnológico Superior presentaron sus proyectos en Innovatec 2025.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó al equipo del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí (ITSSLP) durante su participación en la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación (Innovatec), organizada por el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y celebrada del 25 al 28 de noviembre en el Campus Pachuca del TecNM.

En el evento, Alfredo Damián de Jesús Rocha Rodríguez, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica, presentó personalmente a la Presidenta su proyecto, demostrando el alto nivel de innovación, talento y capacidad tecnológica de la comunidad estudiantil del ITSSLP. Este logro refleja también el impulso sin límites que desde el Gobierno Estatal encabeza el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, fortaleciendo la educación tecnológica como motor de desarrollo para las y los jóvenes potosinos.

La participación destacada del ITSSLP en Innovatec 2025 confirma la excelencia académica de la institución y la alineación con la política educativa nacional liderada por la Presidenta y el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, consolidando un trabajo conjunto que amplía oportunidades, moderniza la formación profesional y potencia la innovación en todo el país.