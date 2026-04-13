Siguen en contienda al INE cercanos a Sheinbaum y Taddei

El Comité Técnico de Evaluación para el proceso de selección de tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), concluyó este domingo con la fase de evaluación de idoneidad de los 171 aspirantes que obtuvieron los mejores puntajes tras la realización de un examen de conocimientos.

Es de resaltar que de los 328 aspirantes que presentaron el examen de conocimientos el comité seleccionó a 87 mujeres y 84 hombres; más del 50% establecido en la convocatoria, debido a que decidieron incluir los empates.

Para esta etapa, los integrantes del Comité revisaron los expedientes de los aspirantes y definieron su aptitud mediante tres criterios: currículum vitae y documentos de soporte (40%), exposición de motivos (30%) y ensayo (30%).

De esta forma, los perfiles elegidos pasarán por una fase de entrevistas, para que posteriormente el Comité elabore tres listas de cinco candidatos cada una que será sometida ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Por otro lado, este fin de semana cerca de 15 aspirantes que no obtuvieron el puntaje necesario para pasar a la siguiente etapa, impugnaron los resultados y solicitaron la revisión de su examen.

Relaciones políticas

Entre los candidatos mejor calificados en la ronda destacan Arturo Manuel Chávez López, quien obtuvo 99 puntos y actual se desempeña como director de Talleres Gráficos de México. También fue colaborador cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando fue alcaldesa de Tlalpan.

Otro aspirante con calificación casi perfecta, es Bernardo Valle Monroy, quien también obtuvo 99 puntos. El exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México destaca por colaborar en la redacción de la última reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De igual forma pasó a la siguiente etapa Flavio Cienfuegos, quien obtuvo 86 puntos y es exjefe de oficina de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Mientras que en el caso de las mujeres destaca María Fernanda Romo, quien obtuvo 86 puntos y actualmente es directora de Procedimientos de Remoción de consejeros de los OPLE y de Violencia Política contra las Mujeres del INE.

Asimismo, pasó a la siguiente etapa Alejandra Tello, con 83 y quien es investigadora de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF. Su candidatura ha sido señalada debido a que se acredita como persona con discapacidad, algo que ha sido criticado en redes sociales.

También avanzó la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño.