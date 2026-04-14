Pasan 100 aspirantes proceso de selección para consejerías

El Comité Técnico de Evaluación que lleva a cabo el proceso de selección de los aspirantes a ocupar las tres vacantes que actualmente hay en el Instituto Nacional Electoral (INE), informó sobre la selección de 100 candidatos que pasaron la etapa de idoneidad para ocupar el cargo, mismos que serán entrevistados en los próximos días.

En esta lista destacan personajes como Arturo Manuel Chávez López, titular de Talleres Gráficos de México y una de las dos personas con la calificación más alta en el examen de conocimientos. También es reconocido por ser una persona cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum.

De igual forma, pasó a la siguiente etapa Roberto Carlos Félix López, cercano a la presidenta del INE debido a que fue el encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, en su solicitud dijo pertenecer a la comunidad LGBTTTIQ+.

También destacan Jesús Octavio García González, titular de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, y cuyo nombramiento se tornó polémico ya que antes era proveedor de este instituto lo que se anunció como un posible conflicto de interés.

Asimismo, pasó a la siguiente etapa María Fernanda Romo Gaxiola, directora de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los OPL y de Violencia Política contra las Mujeres; y Alejandro Romero Millán, asesor de la consejera del INE Norma Irene de la Cruz.

En cambio, quedaron fuera Flavio Cienfuegos Valencia, exjefe de oficina de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala; y María del Carmen Alanis Figueroa, exmagistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Cabe destacar que de estos 100 aspirantes, 14 se describen como pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.

Evitar opacidad

El Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) señaló que el proceso de designación de consejerías electorales del INE exige transparencia, documentación plena y acceso a la justicia.

Por lo que expresaron su preocupación por la brevedad de los plazos contemplados en la convocatoria para la selección de tres personas que integrarán el Consejo General del INE y exigieron la actuación del Comité Técnico de Evaluación sea transparente, quede perfectamente documentada y sea pública en cada una de sus fases.

"Para dotar de legitimidad a las consejerías que sean designadas, es indispensable que la actuación del Comité Técnico de Evaluación (CTE) sea totalmente transparente, acorde al principio de máxima publicidad que rige la materia electoral, su actuar debe quedar perfectamente documentado en cada una de sus fases", subrayaron.