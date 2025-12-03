Inician trabajos de reconversión de la Antigua Aduana Marítima de Tampico

Tamaulipas avanza, conserva su historia y se proyecta al futuro, impulsando su presencia en el mapa turístico nacional e internacional

Tampico, Tamaulipas.- El compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por fortalecer destinos turísticos y económicos como Tampico, sumado a la visión estratégica del gobernador Américo Villarreal Anaya, permite a Tamaulipas conservar su historia, impulsar su presente y proyectarse con fuerza hacia un futuro de grandeza.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Turismo, Benjamin Hernández Rodriguez destacó que la transformación de Tamaulipas no se detiene, al iniciar la reconversión de la icónica Antigua Aduana del Puerto de Tampico para transformarla en un gran polo turístico, cultural, gastronómico y recreativo.

"La reconversión no solo preservará un patrimonio invaluable, sino que generará impactos económicos profundos, creación de empleos en turismo y comercio, atracción de inversión privada y un incremento en la derrama turística", señaló.

Mónica Villarreal Anaya, presidenta municipal de Tampico dijo que este primer paso de la reconversión, reconecta a Tampico con su origen, con su vocación y con su futuro, es el inicio de una nueva etapa de desarrollo.

El vicealmirante retirado Jaime Herrera Romo, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico (ASIPONA), dio a conocer las tres fases de las obras para consolidar a Tampico como un referente nacional.

La primera etapa, mediante licitación pública inversionistas, se transformará este edificio, su explanada, un espacio para un museo histórico y de la propia aduana, área interactiva, zona de restaurantes y locales comerciales, con gastronomía y productos de la región.Además, de una sala de eventos y conferencias, explanada para conciertos, eventos culturales y su correspondiente área de malecón, es decir, una plaza pública libre para el disfrute de la población y de sus visitantes.

En la segunda y tercera etapa, se contempla la conversión de las dos bodegas porfirianas en centros comerciales y de entretenimiento y sus áreas correspondientes de muelles, convertidos también en malecón para toda la población y turistas que visiten esto importante complejo turístico a la orilla del río Pánuco, acciones con lo se reafirma el compromiso de trabajar con responsabilidad, transparencia y misión de futuro en el desarrollo urbano y turístico de nuestra ciudad.

Entre los asistentes estuvieron, la secretaria de Seduma, Karina Saldívar Lartigue; el presidente municipal de Madero, Erasmo González; vicealmirante Miguel Rivas Hernández, comandante de la Primera Zona Naval; Juan Antonio Solbes, de Almacenamiento y Logística Portuaria de Altamira y representante de los Pineros en el Proyecto Turístico de Tampico; vicealmirante Ricardo Rafael Carrión Navarro, director del Astillero de Marina número dos en Tampico; Antonio Morales Hernández, titular de la Aduana Tampico; Tonantzin Silva Cárdenas, directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tamaulipas, así como autoridades civiles, navales, académicas, empresariales y público en general.