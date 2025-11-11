Inegi reporta aumento de 2.5% en defunciones de 2024

Después de la pandemia de la Covid-19, las defunciones aumentaron por primera ocasión en México al sumar 819,672 el año pasado; la cifra representa un incremento de 2.5% respecto del registro correspondiente a 2023 (799,869).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó en su reporte sobre Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2024 que la tasa bruta de defunciones registradas por cada 100,000 habitantes fue de 630, mayor en 11 unidades a la del año anterior.

Del total de defunciones registradas, 797,566 (97.3 %) ocurrieron en 2024; las restantes, en años anteriores, precisa el documento.

Las diez principales causas de muertes fueron, en estricto orden, las enfermedades del corazón (192,518), diabetes mellitus (112,577), tumores malignos (95,108), enfermedades del hígado (40,645), accidentes (39,919), influenza y neumonía (37,283), enfermedades cerebrovasculares (34,784), homicidios (33,550), enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (19,136) e insuficiencia renal (17,352).

En 2023, los accidentes (40,275), que ocuparon el cuarto y no el quinto lugar como el año siguiente, fueron la única causa de muerte que incrementó en número de defunciones respecto de 2024; en el resto de causas, los fallecimientos aumentaron más al año siguiente.

Las enfermedades del hígado, la cuarta causa de muerte en 2024, ocuparon el quinto sitio en 2023; la influenza y neumonía pasaron del séptimo al sexto lugar el año pasado.

En 2024, respecto del año previo, hubo 3,308 muertes más por enfermedades del corazón; 2,518 más por diabetes mellitus; 3,546 más por tumores malignos; 593 más por enfermedades del hígado; 356 menos por accidentes; 3,346 más por influenza y neumonía; por enfermedades cerebrovasculares, 356 más; por agresiones (homicidios), 1,298 más; por enfermedades obstructivas crónicas, 531 más y 1,423 más por insuficiencia renal.

La tasa específica de defunciones aumentó en 2024 en todos los grupos de edad respecto de 2023, excepto en el grupo de personas menores de 15 años, que registró 82 fallecimientos contra 90.

“Según el sexo de las personas fallecidas, 44.0% correspondió a mujeres y 55.9%, a hombres. En 0.1% de los casos no se especificó el sexo de la persona. El grupo de edad de 65 años y más concentró el mayor número de defunciones, con 57.9 por ciento. La tasa específica para este grupo fue de 4,451 defunciones por cada 100,000 habitantes, 4,169 en el caso de mujeres y 4,783, en hombres”, se indicó.

Decesos por estados

Se informó también que “a nivel nacional, la tasa bruta de las defunciones registradas por cada 100,000 habitantes fue de 630. La entidad federativa de ocurrencia con la tasa bruta más alta fue Ciudad de México, con 863, y la más baja fue Quintana Roo, con 490. Al considerar las defunciones registradas y ocurridas en 2024, la entidad de ocurrencia con la mayor tasa bruta fue Ciudad de México, con 860. La que tuvo la menor fue Guerrero, con 444’’, cita el reporte.

Así como que la entidad federativa de residencia habitual que presentó la mayor tasa estandarizada de defunciones registradas por cada 100,000 habitantes fue Chihuahua, con 770; Guerrero tuvo la más baja, con 527.