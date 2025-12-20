Navidad sin desperdicio: 5 consejos prácticos para no tirar comida (y dinero) este diciembre

A medida que las festividades decembrinas avanzan, también lo hace el desperdicio de alimentos. Durante esta temporada, México no solo eleva sus niveles de consumo, sino que registra uno de los puntos más altos de residuos en todo el año, impulsado por banquetes que superan la capacidad real de consumo y una planeación deficiente.

De acuerdo con datos de la Encuesta Regional sobre Percepción de Desperdicio de Alimentos, casi una cuarta parte de los mexicanos admite tirar comida hasta dos veces por semana, un hábito que cobra fuerza entre posadas, Navidad y Año Nuevo.

Un panorama de toneladas en la basura

Según diagnósticos referidos por la SEMARNAT, el país genera más de 120,000 toneladas de basura al día, de las cuales el 46% son residuos orgánicos. La magnitud del problema se refleja en las estimaciones de la FAO y el Banco Mundial que indican que México desperdicia más de 20 millones de toneladas de comida al año.

Braulio Valenzuela, Country Manager de la plataforma de rescate de alimentos Cheaf, destaca que el problema no está solo en los ingredientes olvidados, sino en lo que ya se cocinó.

“El desperdicio de alimentos preparados representa más del 65% del total en los hogares. Lo que termina en el contenedor no son sobras crudas, sino guarniciones, ensaladas y proteínas como pavo o pierna que nunca llegaron al plato”, señala Valenzuela.

Guía práctica: ¿Cómo reducir el desperdicio esta Navidad?

Para evitar que la celebración se convierta en una carga ambiental y económica, expertos sugieren adoptar medidas inmediatas tanto en los hogares como en el sector comercial.

Para las familias: El arte de gestionar la mesa

1. Planificación real: Antes de ir al supermercado, define cuántas personas asistirán. Comprar por impulso es el primer paso hacia el desperdicio.

2. Limpieza estratégica: Organiza tu refrigerador y alacena antes de las fiestas. Esto evita comprar productos que ya tienes y asegura que los alimentos nuevos no se pierdan al fondo de la repisa.

3. Creatividad en el "recalentado": No tienes que comer lo mismo tres días. Las sobras pueden transformarse en tacos, cremas, ensaladas o bowls.

4. Congelación: El bacalao, el lomo y muchas salsas se conservan perfectamente en el congelador, extendiendo su vida útil por semanas.

5. Cultura de compartir: Ten listos recipientes para que tus invitados se lleven porciones, o considera donar excedentes en buen estado a vecinos o iniciativas sociales.

Para los negocios: Eficiencia y responsabilidad

Los restaurantes y comercios también enfrentan el reto de la sobreproducción. Las recomendaciones incluyen:

Ajustar la producción: Analizar datos de años anteriores para no producir más de lo que la demanda real dicta.

Rotación PEPS: Aplicar la regla de "Primero en Entrar, Primero en Salir" para evitar mermas por caducidad.

Porciones flexibles: Ofrecer menús adaptados a la demanda para reducir lo que se queda en el plato del cliente.

Alianzas de rescate: Colaborar con bancos de alimentos o plataformas como Cheaf para ofrecer excedentes a precios reducidos o donación, evitando que comida apta termine en la basura.

Celebrar con conciencia

La FAO advierte que hasta un tercio de la comida se pierde en toda la cadena alimentaria. Por ello, la capacitación del personal en manejo de insumos y la conciencia del consumidor son vitales.

“Celebrar también implica hacerlo con conciencia”, concluye Valenzuela. Pequeños ajustes en la cocina y en la compra no solo alivian el bolsillo, sino que reducen significativamente la presión ambiental en una de las épocas más críticas para el planeta.