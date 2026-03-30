Con gran participación ciudadana y empresarial se llevó a cabo la primera asamblea en el ecoparque "pensar en grande"

Gobernamos con ustedes y para ustedes”, afirmó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al dirigirse a colectivos, vecinos y usuarios del parque.

Con este proyecto se posicionará a Puebla como referente nacional e internacional en turismo ambiental y bienestar social.

AMOZOC, Pue.- En un ejercicio de cercanía, escucha y transparencia, se realizó la primera Asamblea Informativa con habitantes de la zona, empresarios, representantes de la sociedad civil y colectivos, con el objetivo de presentar el proyecto del Ecoparque “Pensar en Grande”, que se construirá en Flor del Bosque, espacio que se consolidará como el segundo parque más importante del sur-sureste del país, solo después de Chapultepec.

“Gobernamos con ustedes y para ustedes”, afirmó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al dirigirse a colectivos, vecinos y usuarios del parque. Subrayó que el objetivo de la mesa de trabajo es sumar sus aportaciones para enriquecer el proyecto ambientalista, tal como se ha hecho a lo largo de 472 días de gobierno, al tener como principal referente el Programa de Obra Comunitaria.

Armenta Mier señaló que la administración que encabeza emanó de la voluntad ciudadana, por lo que cada uno de los proyectos o programas, recogen el sentimiento de toda la población, como el rescate del Río Atoyac o del Lago de Valsequillo. "Les aseguro que las opiniones cuentan, para nosotros son valiosas", afirmó el gobernador.

Durante el diálogo abierto con las y los asistentes, destacaron propuestas como la de crear módulos de seguridad; proporcionar transporte para llegar al Ecoparque; un espacio para las y los artesanos y talleres; además de una zona para acampar. Por su parte, el ejecutivo se comprometió a dar seguimiento puntual a las iniciativas de la población para fortalecer el proyecto e informó que en un mes se realizará una segunda asamblea.

Del grupo Grupo de Scouts, Ricardo Aguilar, celebró este tipo de espacios de diálogo, ya que siempre buscan lugares donde las y los jóvenes tengan esparcimiento. Señaló que siempre les interesa reforestar para dejar un mundo mejor y serán aliados del gobierno. Por su parte Eloy Méndez, habitante del municipio de Amozoc, se pronunció a favor de la implementación del Sistema de Transporte Por Cable que ayudará a las y los habitantes de la zona metropolitana, como una alternativa económica y sustentable para trasladarse y visitar el parque.

Por parte del sector empresarial y universitario, asistieron el rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez y el director de Desarrollo de Africam Safari, Gregory Camacho Wardle. En su oportunidad, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Beatriz Camacho, reconoció la importancia de la iniciativa y propuso crear un Consejo Consultivo para acompañar y evaluar diversas propuestas. A la par, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), apuntó que este sector se suma a proyectos que apuestan a la conservación del medio ambiente y abonan a la convivencia familiar.

Las y los vecinos de Flor del Bosque celebraron la apertura del gobernador para atender las dudas personalmente, sobre las iniciativas que su administración impulsa. Destacaron que el Ecoparque “Pensar en Grande” será de gran beneficio para la población.

En este contexto, la directora ejecutiva de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, destacó que el proyecto impulsado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, se consolidará como el segundo pulmón verde más importante del sur-sureste de México, solo después del Bosque de Chapultepec. Indicó que la rehabilitación del parque y la incorporación de nuevas atracciones incrementarán la afluencia de visitantes y mejorarán la experiencia familiar.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, indicó que el turismo no solo se trata de atraer visitantes nacionales o internacionales, por ello el Ecoparque “Pensar en Grande” será una muestra de la diversidad de atractivos que el estado tiene para compartir con México y el mundo.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, resaltó que se rehabilitarán 14 hectáreas y en una primera etapa serán transformadas 19 zonas, que serán únicas e innovadoras para la atracción de visitantes, lo que fomentará el turismo y propiciará derrama económica. Mencionó que la obra fomentará el sano esparcimiento de niños, jóvenes y adultos mayores.

Foto: Gobierno de Puebla

En la primera etapa contará con Área Acuática, con una alberca semiolímpica, toboganes y chapoteadero; así como una zona extrema con circuito de bicicletas, columpio y tirolesa. También un área deportiva con gradas, cancha de voleibol de playa, fútbol 7, gimnasio exterior y será rescatada la Casa de la Tierra y el Aula del Agua.

En su intervención, la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), Mayra Lizeth Orellana Caballero, enfatizó que el proyecto no solo transforma el espacio de Flor del Bosque, también deja en claro que el Gobierno de Puebla pone al medio ambiente en el centro de las decisiones. Recordó que en el lugar se construirá un Vivero y un Laboratorio Forestal, con el propósito de rescatar las áreas naturales de la entidad.

A esta primera asamblea en el Ecoparque Flor del Bosque asistieron también: la representante del Clúster Agroalimentario, Edith Alamillo; el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián; así como representantes de touroperadores.