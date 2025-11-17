Gobierno del EdoMéx gradúa a 148 policías de Proximidad con habilidades de prevención, mediación y atención directa

Nuevo modelo integra disciplina institucional con habilidades de intervención comunitaria para fortalecer la presencia policial en zonas prioritarias.

Las y los participantes cursaron mil 109 horas de preparación en derechos humanos, cultura de la legalidad y técnicas operativas.

HUEHUETOCA, Estado de México.– El Estado de México consolidó un avance significativo en la profesionalización de sus fuerzas de seguridad con la graduación de los primeros 148 policías de proximidad, egresados del Curso de Formación Inicial diseñado para combinar orden, disciplina y precisión operativa con un enfoque de atención directa a la ciudadanía.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la ceremonia de clausura de esta primera generación, que se integrará a una unidad especial enfocada en atender municipios prioritarios mediante acciones de prevención, acompañamiento y respuesta inmediata.

Un modelo que suma disciplina y cercanía

Durante seis meses, el grupo recibió formación intensiva en el Centro de Adiestramiento Especializado de la Policía Militar, completando mil 109 horas de instrucción estructuradas en:

Derechos humanos

Cultura de la legalidad

Técnicas y tácticas policiales

Intervención comunitaria

Instrucción física y disciplina institucional

Este esquema permite que la disciplina adquirida fortalezca la actuación responsable, el orden y el sentido del servicio, mientras que la capacitación en proximidad social refuerza habilidades de diálogo, mediación y atención directa a la comunidad. La combinación de ambos componentes consolida una policía más preparada, profesional y cercana.

Presencia especializada en zonas de atención prioritaria

Esta generación será desplegada en zonas estratégicas con mayor incidencia delictiva para apoyar labores de prevención, mejorar la convivencia y ofrecer una respuesta más ágil ante situaciones de riesgo. El programa forma parte del eje transversal “Construcción de la Paz y Seguridad”, que impulsa una fuerza estatal más capacitada y con herramientas modernas para servir a los 125 municipios y a los casi 18 millones de habitantes del Estado de México.

Acompañamiento institucional

Al finalizar la demostración operativa, la Gobernadora felicitó personalmente a las familias del nuevo personal policial. En el evento también estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el Comandante de la Guardia Nacional, General de División Hernán Cortés Hernández; el Titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo; el Comandante de la 37 Zona Militar, General de Brigada Lucio Vergara Gómez; el Comandante de la 22 Zona Militar, General de Brigada Armando López Esquivel; el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez; y la Secretaria Técnica de la Mesa de Paz, Maricela López Urbina.