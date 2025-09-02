Gobernador Rocha Moya se suma a los acuerdos nacionales para fortalecer a las instituciones de seguridad pública

El mandatario estatal asistió a la 51 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional y encabezada por la presidenta de la República.

La presidenta se refirió a Sinaloa en donde, dijo, se está viviendo una situación muy difícil que no depende del Gobierno del Estado, sino de una situación incluso externa.

Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2025.- En el marco de la 51 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se aprobaron dos acuerdos nacionales, el primero para fortalecer a las instituciones de Seguridad Pública, y el otro para intensificar la búsqueda de personas desaparecidas, los que tuvieron la aprobación del gobernador Rubén Rocha Moya, así como de todas las gobernadoras y gobernadores del país en su carácter de miembros de dicho Consejo.

En el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, tuvo lugar esta sesión, donde la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció la colaboración de todas las gobernadoras y gobernadores, para aprobar estos acuerdos, cuyo propósito es replicar en cada uno de los estados los cuatro ejes de la estrategia de seguridad pública, como es atender las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional en el caso de la Federación y de las policías estatales en las entidades, y la coordinación de los estados con la propia Federación.

En su mensaje de clausura, la presidenta de México agradeció a todas las gobernadoras y gobernadores, por su trabajo permanente, su compromiso con su estado, con el país, y también les expresó su agradecimiento por su asistencia ayer con motivo de su Primer Informe de Gobierno y el comunicado de apoyo que signaron.

“En realidad, los acuerdos que se toman el día de hoy tienen que ver con aterrizar esta estrategia en cada estado, no es mucho más que eso, es decir, que en cada estado pues haya atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento en su caso de las policías estatales, y coordinación con el Gobierno Federal, con las Fiscalías estatales, con los Tribunales de Justicia, ahora con el nuevo Poder Judicial va a ser mejor la coordinación”, dijo la presidenta.

La presidenta se refirió a la situación de Sinaloa en donde, dijo se está viviendo una situación muy difícil que no depende del Gobierno del Estado, sino de una situación incluso externa. Añadió que se ha estado colaborando y coordinando mucho en el trabajo.

Correspondió a la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su carácter de secretaria técnica del Consejo, maestra Marcela Figueroa Franco, dar lectura y someter a votación estos dos acuerdos, que surgieron a raíz de los cambios normativos en la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública, y de las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fueron expuestos previamente al inicio de la sesión por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, respectivamente.

El primero es el Acuerdo Nacional para Fortalecer a las Instituciones de Seguridad Pública, con tres ejes y 16 acciones específicas; y el segundo es el Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, con dos ejes y seis acciones.