Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero asiste al Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

Con proyectos de conectividad aérea y carreta, Nayarit se ubica como pieza clave en la agenda estratégica de la presidenta de México.

Ciudad de México, México, 1 de septiembre de 2025.- Este lunes, el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, estuvo presente en el Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la ceremonia, se presentaron los avances y lineamientos que han guiado y que continuarán marcando el rumbo de la administración federal en esta nueva etapa de transformación.

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la necesidad de garantizar que la prosperidad sea compartida y que el desarrollo sustentable llegue a todas y a todos sin exclusiones. Asimismo, destacó algunas de las obras concluidas e impulsadas durante este año en beneficio de Nayarit.

“Este año, concluimos obras iniciadas en el periodo del presidente López Obrador, por ejemplo, el tramo Escárcega-Chetumal del Tren Maya, cuatro centros de atención a visitantes en zonas arqueológicas, así como todos los hoteles del Tren Maya, y también las carreteras: Real del Monte-Huasca, Mitla-Tehuantepec, Las Varas-Puerto Vallarta. Iniciamos también la ampliación y modernización de seis proyectos carreteros estratégicos y damos continuidad a tres del sexenio anterior: Cuautla-Tlapa, Tamazunchale-Huejutla, Bavispe-Nuevo Casas Grandes, Toluca-Zihuatanejo, Macuspana-Escárcega, Circuito "Tierra y Libertad" en Morelos, Salina Cruz-Zihuatanejo, Guaymas-Chihuahua y Tepic-Compostela. Ya se construyen 11 de 21 distribuidores viales y puentes para mejorar la movilidad en las principales ciudades de Baja California Sur, Colima, Nayarit, Morelos, Estado de México, Veracruz, Tlaxcala y Sinaloa”.

La presidenta también mencionó proyectos de inversión mixta y de conectividad estratégica.

“También impulsamos, bajo esquemas de inversión mixta, siete proyectos carreteros estratégicos: Córdoba, Orizaba; Puente Internacional Laredo; Nueva Italia, Lázaro Cárdenas; Ensenada, Tijuana; Las Varas, San Blas; Tepic, Compostela y el Corredor del Golfo de México en Tamaulipas, así como la terminación de los Aeropuertos de Tepic y Puerto Escondido. Cuando no hay corrupción, alcanza para más”.

En la parte final de su mensaje, la presidenta agradeció a su gabinete, así como a las y los gobernadores, destacando que “vamos bien y vamos a ir mejor”.

“Han sido once meses de arduo trabajo, y quiero aprovechar para agradecer también a todo mi gabinete, a todo el gabinete del gobierno de México, a todas y todos los que formamos parte del gobierno de México. Agradezco a las y a los gobernadores, su apoyo, amigas y amigos. Vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto, y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar. Con un pueblo trabajador y extraordinario. Somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria. ¡Que viva la grandeza de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!”.

El gobernador Navarro Quintero, destacó la importancia de que Nayarit se encuentre representado en momentos históricos como este, donde se definen las políticas públicas que impactarán de manera directa en la vida de las y los mexicanos. Asimismo, reiteró que la cooperación institucional permitirá fortalecer proyectos estratégicos en materia de desarrollo social, infraestructura, salud, educación y seguridad, siempre en beneficio del pueblo.

“Seguiremos trabajando en equipo, fortaleciendo juntos al estado, acercando la prosperidad compartida a cada rincón de Nayarit y haciendo realidad los sueños de todas y todos”, expresó el doctor Navarro Quintero.

Finalmente, el mandatario estatal reafirmó que Nayarit forma parte activa de la transformación nacional, contribuyendo con visión y trabajo al progreso de México.