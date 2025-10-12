Gobernador de Durango, Esteban Villegas, encabeza cierre de la “Semana del Presupuesto”

De cara al ejercicio fiscal 2026, el gobernador Esteban Villegas Villarreal encabezó este domingo la clausura de la “Semana del Presupuesto”, un espacio de trabajo interinstitucional orientado a fortalecer la planeación financiera y asegurar un uso responsable de los recursos públicos del estado.

Para 2025, el presupuesto aprobado para la entidad fue de 47,177 millones de pesos, lo que representó un aumento anual 15.2 por ciento.

Acompañado por el secretario de Finanzas, Franklin Corlay Aguilar, el mandatario estatal sostuvo diversas reuniones con los titulares de dependencias y organismos descentralizados para revisar estrategias, definir prioridades y ajustar líneas de acción en torno al gasto público.

El propósito de estas jornadas fue diseñar un presupuesto eficiente, transparente y con sentido social, que responda a las necesidades reales de la población duranguense y promueva la estabilidad financiera del estado.

Durante el acto de clausura, Villegas reafirmó su compromiso con la rendición de cuentas y la disciplina presupuestal. “Queremos un Durango con finanzas sólidas y decisiones que impacten positivamente a las familias”, señaló, al reconocer el valor de la coordinación entre secretarías para lograr este objetivo común.

La "Semana del Presupuesto" consolida la visión de una administración ordenada y transparente, enfocada en que el presupuesto 2026 refleje las prioridades de desarrollo y bienestar para Durango.