Fortalece Felipe Macías a emprendedores desde BLOQUERS

Egresa 4ª generación y suman ya 2 mil 898 emprendimientos beneficiados

Durante la cuarta generación de BLOQUERS, recién egresada, el Municipio de Querétaro, encabezado por Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, acompañó a mil 660 emprendimientos con capacitaciones, máster clases, talleres y vinculaciones, lo cual ha retribuido en 188 empresas constituidas.

Además, a lo largo de las generaciones del programa, se ha beneficiado a dos mil 898 emprendimientos, los cuales han aprovechado capacitaciones con empresas como Tik Tok, Canva, Microsoft y Amazon, lo que coloca a Querétaro como la capital del emprendimiento; y durante 2025 se brindaron 235 fortalecimientos y master clases para un total de 23 mil 327 asistencias otorgadas a los emprendedores.

El programa BLOQUERS, ofrece acompañamiento y capacitación gratuita, desde la idea hasta la consolidación de negocios en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE y gracias a las alianzas con empresas de tecnología como Google, Microsoft, Amazon y Stripe, se han logrado bajar más de 13 millones de pesos para impulsar a losemprendedores queretanos.

En esta nueva generación se implementaron dos modalidades más a las que previamente se manejaban, para que finalmente sean seis las que se ofrecen y que consisten en: Ideación,Preincubación, Incubación, Aceleración, Virtual y Emprende con Rumbo.

Algunas de las capacitaciones que se brindan dentro de BLOQUERS son: El poder de TiktoK para hacer crecer tu negocio, Aprendiendo a Usar Canva, ABC de las Ventas, Mindset Emprendedor, Creación de Contenido Digital con AI y Vender en Amazon sin morir en el intento.

Los principales giros e industrias que se han desarrollado en esta generación son el comercio tradicional, tecnología de la educación, recursos humanos, manufactura, movilidad y transporte y Tecnologías de la Información.