Peso mexicano extiende su pérdida sobre 18 por dólar ante la incertidumbre por la guerra

El peso mexicano extiende su pérdida frente al dólar a media sesión este viernes. La divisa local retrocede, mientras los operadores se alejan de los activos de riesgo al acercarse el fin de semana, atentos a la información sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.1003 unidades por dólar. Contra un cierre oficial de 17.9549 unidades ayer, con el dato del Banco de México (Banxico), el movimiento significa para la moneda una pérdida de 14.54 centavos, equivalentes a 0.81 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.1345 unidades y un nivel mínimo de 17.8839. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, sube 0.21% a 100.15 unidades.

El índice que mide al dólar avanzó por encima de los 100 puntos por primera vez en casi dos semanas, en medio de un aumento de más de 5% en la mezcla estadounidense de petróleo WTI, a cerca de 100 dólares, y con el europeo Brent subiendo 3% sobre 105 por barril.

Estos movimientos se presentan pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió ampliar la pausa de los ataques estadounidenses a las plantas eléctricas de Irán ante las negociaciones para ponerle fin a una guerra que está por alcanzar su primer mes.

"La pausa anunciada hasta el 6 de abril introduce algo de alivio en los mercados; sin embargo, la persistente contradicción en los mensajes de Washington y Teherán mantiene elevado el nivel de incertidumbre", dijo en un reporte Sergio Cisternas, analista de EBC Financial Group.

La caída del peso también se observa luego de que el Banco de México anunció un recorte de 25 puntos base a la tasa de referencia, ayer, sorprendiendo a los analistas que esperaban que mantuviera la tasa clave como lo hizo la Reserva Federal, sobre todo por la guerra.