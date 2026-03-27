Sudáfrica empata con Panamá en amistoso con vista a su debut mundialista contra México

Panamá y Sudáfrica empataron este viernes 1-1 en un duelo amistoso en Durban donde el local mostró una buena imagen pero desperdició innumerables ocasiones, a poco más de dos meses de enfrentar a México en el partido inaugural del Mundial 2026.

Los goles del partido, celebrado en el estadio Moses Mabhida, fueron anotados por Édgar Bárcenas (23) para Panamá y Oswin Appollis (48) para los Bafana Bafana, que tuvieron en el delantero Lyle Foster, del Burnley de la Premier League, su mejor baza en ataque.

Ambos equipos, que volverán a enfrentarse el martes en Ciudad del Cabo, jugaron con un ojo puesto en el Mundial 2026, donde Sudáfrica disputará el partido inaugural ante México en el Estadio Ciudad de México (Azteca) el 11 de junio, y Panamá ante Ghana el 17 en el BMO Field, en Toronto, Canadá.

El técnico de Sudáfrica, el belga Hugo Broos, enfrentó a los canaleros con un equipo plagado de jugadores de la liga local, además de Ime Okon, defensa del Hannover 96 alemán, y Foster.

"Fue un muy buen equipo de Sudáfrica hoy en el campo, tuvimos ocho o nueve oportunidades, jugamos buen fútbol con buenas combinaciones, todo estuvo bien", salvo el gol recibido, dijo Broos.

En la primera mitad, los Bafana Bafana tuvieron el control del juego e innumerables ocasiones para marcar, sobre todo sus delanteros Foster y Moremi.

Sin embargo, fueron los panameños los que abrieron la cuenta con un derechazo de Bárcenas tras una mala salida defensiva local.

En la reanudación, Sudáfrica, con un fútbol más físico sin rehuir al balón, encontró el premio del empate con una volea de Appollis y tuvo varias ocasiones a balón parado para ponerse en ventaja.

"Hicimos lo mejor, el viaje fue muy largo, mucho jet lag para varios jugadores, pudimos hacerlo hecho mucho mejor", afirmó el seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen.

Alineaciones

Sudáfrica: Ronwen Williams - Khuliso Mudau, Ime Okon, Khulumani Ndamane, Aubrey Modiba, Teboho Mokoena (Thalente Mbatha, 71) - Sphephelo Sithole (Jayden Adams, 60), Themba Zwane (Relebohile, Mofokeng, 60) Oswin Appollis - Lyle Foster (Evidence Makgopa, 71) y Tshepang Moremi. DT: Hugo Broos

Panamá: Luis Mejía (Orlando Mosquera, 42) - César Blackman, José Córdoba, Martín Krug (Aníbal Godoy, 66), Roderick Miller, Éric Davis (Jorge Gutiérrez, 46) - Cristian Martínez, Édgar Bárcenas, Carlos Harvey, César Yanis - Cecilio Waterman (José Fajardo, 65). DT: Thomas Christiansen.