Día del Teatro: 6 de cada 10 mexicanos asistieron a algún tipo de evento cultural

La industria del teatro en México es una de las más importantes en el sector cultural; especialmente a partir de su reactivación después de la crisis por pandemia durante 2020 y 2021.

Aunque no existen cifras exactas del aforo de teatros, cifras del Inegi muestran que 6 de cada 10 mexicanos adultos declaran haber asistido a algún evento cultural como obras de teatro, cine, danza o música.

En el marco del Día Mundial del Teatro, la industria teatral en México se presenta como un sector con alto valor cultural, pero con desafíos importantes en términos de alcance, consumo y crecimiento frente a otras expresiones artísticas.

Teatro en un ecosistema cultural desigualMéxico

A pesar de su relevancia histórica y artística, el teatro compite con industrias culturales más masivas y accesibles. El Modecult (Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados) 2025 del Inegi señala que el consumo cultural en México está cada vez más mediado por plataformas digitales, lo que ha modificado los hábitos de entretenimiento de la población.

En este contexto, las artes escénicas enfrentan el reto de atraer nuevas audiencias y adaptarse a dinámicas contemporáneas de consumo. Si bien el teatro ofrece una experiencia presencial única, también requiere mayor inversión de tiempo y dinero en comparación con otras opciones como el streaming o el cine comercial.

No obstante, el teatro mantiene un papel clave como espacio de reflexión social, identidad cultural y expresión artística. En ciudades como la capital del país, la cartelera teatral sigue siendo amplia y diversa, con propuestas que van desde producciones comerciales hasta teatro independiente y experimental.

El Día Mundial del Teatro: origen y relevancia

El Día Mundial del Teatro se conmemora cada 27 de marzo desde 1961, cuando fue instaurado por el Instituto Internacional del Teatro, organismo asociado a la UNESCO.

Su objetivo es destacar la importancia del teatro como forma de arte universal, promover su valor cultural y fomentar el intercambio entre creadores de todo el mundo. Cada año, una figura destacada de las artes escénicas emite un mensaje internacional que reflexiona sobre el papel del teatro en la sociedad contemporánea.

La conmemoración también busca visibilizar los desafíos que enfrenta el sector, como la falta de financiamiento, la precariedad laboral de los artistas y la necesidad de formar nuevas audiencias. En países como México, estas problemáticas se suman a desigualdades estructurales en el acceso a la cultura.

La industria del teatro a nivel global

A nivel internacional, el teatro forma parte de las llamadas industrias culturales y creativas, que según la UNESCO generan alrededor del 3% del Producto Interno Bruto mundial y emplean a más de 30 millones de personas.

Si bien no todo este impacto corresponde exclusivamente al teatro, las artes escénicas representan un componente relevante dentro de este ecosistema. Antes de la pandemia, mercados como Broadway en Nueva York o el West End en Londres generaban miles de millones de dólares en ingresos anuales y atraían a millones de espectadores.

Tras la crisis sanitaria, la recuperación del teatro ha sido desigual. Mientras algunos países han logrado reactivar sus carteleras y niveles de asistencia, otros continúan enfrentando caídas en el público y en la inversión.

Además, el crecimiento de plataformas digitales ha transformado la forma en que se consumen contenidos culturales, lo que ha obligado al teatro a explorar formatos híbridos, transmisiones en línea y nuevas estrategias de difusión para mantenerse vigente.

En este panorama global, el teatro sigue siendo una expresión cultural fundamental, pero también una de las más vulnerables frente a los cambios en los hábitos de consumo.

En México, las cifras del Modecult 2025 reflejan esta tensión: aunque una mayoría de la población participa en actividades culturales, el teatro aún enfrenta el desafío de ampliar su alcance y consolidarse como una opción accesible y atractiva para públicos más diversos.