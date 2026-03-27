Grupo proiraní hackea el correo electrónico del director del FBI y publica sus fotos

Un grupo de piratas informáticos vinculado a Irán accedió a una cuenta de correo electrónico del director del FBI, Kash Patel, y publicó en internet fotos personales y otros materiales, informaron el viernes medios estadounidenses.

CNN y otros medios señalaron, en base a fuentes cercanas al caso, que el hackeo del correo electrónico de Patel fue reivindicado por el Handala Hack Team, un grupo de ciberdelincuentes proiraní.

Según CNN, los correos electrónicos robados incluyen correspondencia personal, comercial y de viajes, y parecen datar de 2011 a 2022, antes de que Patel fuera nombrado director del FBI por el presidente Donald Trump.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Handala reivindicó el pirateo al correo electrónico de Patel en redes sociales, afirmando que se trataba de una respuesta a la incautación por parte del FBI de nombres de dominio que le pertenecían.

El FBI y el Departamento de Justicia anunciaron hace una semana la incautación de cuatro dominios de sitios web que supuestamente eran utilizados por hackers vinculados al Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán. Entre los dominios incautados había dos que presuntamente eran utilizados por Handala.

Los sitios web se utilizaban para "operaciones psicológicas dirigidas contra adversarios del régimen", publicar datos robados y "pedir el asesinato de periodistas, disidentes del régimen y ciudadanos israelíes", señaló entonces el Departamento de Justicia.