Marco Rubio anticipa que la guerra en Irán durará "semanas y no meses"

La guerra en el Golfo debería de durar semanas y no meses, y Washington puede alcanzar todos sus objetivos sin recurrir a tropas terrestres, dijo el viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco ⁠Rubio.

Rubio comentó a periodistas, tras reunirse con sus pares del G7 ⁠en Francia, que Washington estaba "en el plazo previsto o adelantado en esa operación, y espera concluirla en el momento oportuno, es decir, en cuestión de semanas y no de meses".

Si bien dijo que Washington podría alcanzar sus objetivos sin tropas terrestres, reconoció que estaba desplegando algunas en la región "para dar al presidente la máxima flexibilidad y la máxima oportunidad de adaptarse a las contingencias, en caso de que surjan".

Washington ha enviado dos contingentes de miles de infantes de marina a la región, el primero de los cuales está previsto que llegue a finales de marzo a bordo de un enorme buque de asalto anfibio. También se espera que el Pentágono despliegue miles de soldados de élite aerotransportados.

Los despliegues han suscitado el temor de que una guerra aérea que ya ha perturbado el suministro energético mundial pueda convertirse en una larga batalla terrestre.

Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha destacado esta semana lo que ha calificado de negociaciones fructíferas encaminadas a una solución diplomática a la guerra, a pesar de las repetidas afirmaciones de Teherán de que no ha habido tales conversaciones.

Rubio dijo que Washington seguía esperando una respuesta formal de Irán a una propuesta de 15 puntos que envió esta semana.

"Hemos mantenido un intercambio de mensajes e indicaciones por parte del sistema iraní, o lo que queda de él, sobre la voluntad de hablar de ciertos asuntos", dijo Rubio. "Estamos a la espera de más aclaraciones sobre (...) con quién vamos a hablar, de qué vamos a hablar y cuándo vamos a hablar".

Washington espera la respuesta de Irán

El jueves, Trump amplió en 10 días el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o se enfrente a ataques contra su red energética civil.

Una fuente informada sobre el asunto dijo a Reuters que a Trump y a altos funcionarios de la Casa Blanca se les había comunicado a través de intermediarios que era probable que una contrapropuesta iraní llegue más tarde el viernes.

La propuesta estadounidense, enviada a través de Pakistán hace dos días, incluye exigencias que van desde el desmantelamiento de los programas nucleares y de misiles de Irán hasta la renuncia al control de la ruta comercial más importante del mundo para el suministro de energía.

Aunque los funcionarios iraníes han rechazado públicamente la diplomacia estadounidense, han dicho que mantienen abiertos los canales de comunicación a través de terceros países para intercambiar mensajes.

Un funcionario iraní había dicho el jueves a Reuters que altos cargos habían revisado la propuesta estadounidense y consideraban que solo servía a los intereses de Estados Unidos e Israel.

Irán sigue poseyendo misiles

Los medios iraníes informaron el viernes por ⁠la noche de ataques contra el reactor nuclear de investigación de agua pesada fuera de servicio de Irán y ⁠una fábrica de uranio en forma de «yellowcake», aunque dijeron que no hubo fugas radiactivas ni ⁠surgieron peligros derivados de ninguno de los ataques. La guerra, que dura ya cuatro semanas, se ha extendido por todo Oriente Medio, causando la muerte de miles de personas y afectando a la economía mundial con el aumento ⁠vertiginoso de los precios de la energía, lo que ha avivado el temor a la inflación.

En Irán, más de 1,900 personas han perdido la vida y al menos 20,000 han resultado heridas, según Maria Martínez, de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Los ataques contra Israel por parte de Hezbolá, aliado libanés de Irán, también han provocado una ofensiva israelí que ha desplazado a una quinta parte de la población del Líbano.

Estados Unidos, que se ha propuesto neutralizar la capacidad de ataque de largo alcance de Irán, solo puede confirmar que ha destruido aproximadamente un tercio del arsenal de misiles del país, informaron a Reuters cinco personas familiarizadas con la inteligencia estadounidense.

A medida que los daños se acumulan y no se vislumbra un final, los Estados árabes del Golfo están comunicando a Estados Unidos que cualquier acuerdo no debe limitarse a poner fin a la guerra, sino que también debe frenar de forma permanente las capacidades de misiles y drones ⁠de Irán y garantizar que los suministros energéticos mundiales nunca más se usen como arma, indicaron cuatro fuentes del Golfo.

Lejos de estar abatidos, los gobernantes clericales de Irán y la Guardia Revolucionaria, cada vez más poderosa, siguen lanzando ataques aéreos por toda la región, lo que hace subir los precios de la energía y agita los mercados financieros.