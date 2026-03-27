Ganancias de Codelco, mayor productora mundial de cobre, crecen 23% en 2025

La chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, reportó en 2025 un incremento anual de ganancias antes de impuestos de 23% sobre el año anterior, informó este viernes la empresa estatal.

La producción de la compañía representa entre el 8 y el 10% de todo el cobre que se procesa en el mundo. El metal es considerado "crítico" por su uso en numerosas industrias que impulsan la economía global.

El resultado es consecuencia principalmente de un acuerdo entre Codelco y la minera privada SQM para la explotación del litio. La asociación, que incluyó la creación de una empresa público-privada para este fin, le reportó unos 2,000 millones de dólares después de impuestos.

Además, la compañía le atribuyó el crecimiento de ganancias a una mayor actividad en algunas de sus minas, como los yacimientos Ministro Hales, Radomiro Tomic y Salvador, en el norte de Chile.

La estatal reportó ganancias antes de impuestos de 6,670 millones de dólares, más de los 5,430 millones del año anterior.

El aporte de la empresa al fisco chileno alcanzó los 1,778 millones de dólares, un 16% más que en el año previo. La producción total de la cuprífera fue de 1.3 millones de toneladas, casi sin variación.