Marchas y bloqueos en la CDMX: Cineteca, la México-Cuernavaca y 11 movilizaciones afectan vialidades

La Ciudad de México enfrentará este viernes 27 de marzo una jornada de alta movilidad debido a múltiples marchas, bloqueos y eventos públicos que podrían generar afectaciones viales en zonas clave como el Centro Histórico, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.

Uno de los eventos centrales será la movilización de trabajadores de la Cineteca Nacional, quienes realizarán un paro de labores en sus sedes de Xoco, Chapultepec y Las Artes a partir de las 11:30 horas.

El colectivo exige renovación de contratos, estabilidad laboral, incremento salarial, jornadas de 40 horas y mayor transparencia en sueldos y presupuestos. La jornada contempla conferencia de prensa, lectura de manifiesto y un diálogo abierto con integrantes del gremio cinematográfico y especialistas en derechos laborales.

Bloqueo en la México-Cuernavaca genera caos vial

Durante la mañana, habitantes de Xochimilco bloquearon la autopista México-Cuernavaca a la altura de la caseta de Tlalpan, en demanda de suministro de agua potable tras más de un mes sin servicio.

El cierre en ambos sentidos ha provocado largas filas de vehículos y afectaciones que se extienden hacia Viaducto Tlalpan, en un día marcado por la salida de vacacionistas. Autoridades recomendaron utilizar como vías alternas el Viaducto Elevado Tlalpan o la carretera libre federal.

Otras movilizaciones relevantes en la capital

De acuerdo con la agenda oficial, destacan las siguientes concentraciones:

Colectivo “Hasta Encontrarles” – 06:30 hrs, Metro Chabacano (brigada de búsqueda).

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano – 07:30 hrs, Palacio Nacional.

– 07:30 hrs, Palacio Nacional. Sindicato de Transporte de Pasajeros – 10:00 hrs, zona de Fray Servando.

– 10:00 hrs, zona de Fray Servando. Trabajadoras sexuales independientes – 11:00 hrs, Reclusorio Sur.

– 11:00 hrs, Reclusorio Sur. Asamblea Interuniversitaria por Palestina – 15:00 hrs, Coyoacán.

– 15:00 hrs, Coyoacán. Colectivo “Hombres Necios” – 17:00 hrs, Hemiciclo a Juárez.

Además, se prevén rodadas ciclistas y motociclistas, como la salida del grupo “Colibrí es CDMX” hacia Tenango del Aire.

Zonas y vialidades con posibles afectaciones

Las autoridades advierten posibles bloqueos intermitentes o reducción de carriles en:

Centro Histórico y Paseo de la Reforma

Eje Central y Fray Servando

Calzada de Tlalpan

Av. México Coyoacán

Circuito Universitario

La concentración de actividades en estas zonas podría intensificar el tránsito durante la mañana y tarde.

Recomendaciones para automovilistas

Ante el panorama de movilidad compleja, autoridades recomiendan:

Salir con anticipación

Consultar rutas alternas en tiempo real

Evitar zonas con concentraciones

Priorizar el uso de transporte público

Además, se recuerda que este viernes aplica el programa Hoy No Circula para vehículos con holograma 1 y 2, así como placas con terminación 9 y 0, con posibles multas de hasta 30 UMAs.

La jornada coincide con el inicio del periodo vacacional, lo que incrementa la carga vehicular en accesos y salidas de la capital, por lo que se recomienda extremar precauciones