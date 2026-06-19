FGR designa nuevos fiscales federales

La Fiscalía General de la República (FGR) designó a Susana Aletxa Macías Medina y Daniel Valdés Vera fiscales federales en Colima y Zacatecas, respectivamente, como parte de la nueva estrategia de fortalecimiento institucional.

Adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) de la FGR, el ente autónomo informó que los nuevos funcionarios tienen como misión continuar con el fortalecimiento de la institución y de sus representaciones en las entidades federativas, además de brindar mejores resultados en materia de procuración de justicia, reforzar la coordinación con las instituciones de seguridad y justicia en los estados y municipios, combatir la corrupción y abatir la impunidad.

“En Colima, fue designada Susana Aletxa Macías Medina, licenciada en derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con amplia experiencia profesional en el ámbito ministerial, tanto en el fuero común, como en el federal. Inició su carrera en instituciones de procuración de justicia a nivel estatal en 2006 y laboró en la extinta PGR, ocupando diversos cargos sustantivos”, consigna la dependencia en un comunicado.

“En Zacatecas, fue designado Daniel Valdés Vera, licenciado en derecho por la Universidad del Estado de México y maestro en Derecho Procesal Penal por la Universidad de Sonora. Ha sido catedrático de la Universidad del Estado de México. De 2006 a 2026 se desempeñó en diversos cargos dentro de la Fiscalía Federal en Sonora”, precisa.

Por último, asegura que los cambios de funcionarios “forman parte de la nueva estrategia de fortalecimiento institucional impulsada por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos’’.

Nuevo modelo

En abril del presente año, el Pleno de la Cámara de Senadores avaló el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, remitido por la FGR.

El plan establece un nuevo modelo de investigación e inteligencia basado en el uso de la ciencia, la tecnología y el análisis estratégico, con la intención de proteger a las víctimas y dar resultados, asumiendo que sin justicia no hay democracia.

“También considera una reestructuración de la FGR con una administración eficiente, transparente y ordenada; coordinación con las fiscalías locales y las instituciones del Gabinete de Seguridad, así como con las autoridades estatales; y el fortalecimiento de las fiscalías en las entidades federativas”, explicó el Senado en un comunicado en su momento. (Con información de Redacción)