Buscar
El Economista
Deportes

Lectura 2:00 min

México y Corea tatuaron primer juego mundialista de Guadalajara

El Estadio Guadalajara se volvió un hito. Por primera vez recibió un partido de Copa del Mundo y la gente que llegó al México contra Corea del Sur lo hizo notar.

main image

Alegría. La victoria de México se conjuntó con el empate entre Sudáfrica y Chequia para confirmar el pase del Tri a dieciseisavos de final. foto: afp

Marisol Rojas

El Estadio Guadalajara se volvió un hito. Por primera vez recibió un partido de Copa del Mundo y la gente que llegó al México contra Corea del Sur lo hizo notar.

Desde que se anunció que México sería una de las sedes del Mundial 2026, Guadalajara puso fino su estadio y alrededores para ser elegido por la FIFA y recibir partidos. Hoy, ya es una anécdota. En el segundo partido de la Selección Mexicana en la fase de grupos, los aficionados demostraron una rivalidad amistosa, un concepto con ideas opuestas, pero posible.

Aficionados coreanos entrevistados por El Economista hablaron de la hospitalidad. Algunos llegaron días antes y pudieron aprender algunas palabras en español. La principal: “¡Viva México!” y así se ganaban la atención de los mexicanos, que llegaron con máscaras de luchador, trajes típicos y disfraces de personajes bien ubicados por la cultura nacional, como el ‘Chavo del Ocho’, chinas poblanas y mariachis.

Los coreanos expresaron su agradecimiento por ser arropados entre bromas mexicanas, pero cuando se les preguntó qué rival es más fuerte entre la competencia México-Corea, cambiaban semblante y contestaban con determinación que “no hay alguien más fuerte que ellos”.

Mientras tanto, los fans tapatíos hablaban de su orgullo por tener la Copa del Mundo en Guadalajara.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete