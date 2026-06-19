La estrategia de Trump: negociar mientras te desacredita

La revisión formal del T-MEC arranca el 1 de julio, pero las negociaciones llevan semanas: la primera ronda bilateral México-Estados Unidos fue del 27 al 29 de mayo en Washington; la segunda, también en esa ciudad, concluyó ayer. Una tercera ronda está programada para el 20 de julio en la Ciudad de México. El 1 de julio no concluye nada: ese día se abre formalmente el proceso. Y ya hay tres presiones que no figuran en ningún anexo: el fentanilo, la migración y la amenaza de que China use a México como puerta trasera al mercado estadounidense.

El problema es que ese proceso arranca con una presión política que responde a un patrón deliberado: cada vez que arranca una ronda, EU sube el tono para negociar desde una posición de fuerza. Desde la cumbre del G7 en Evian, Francia, Trump declaró ante los líderes del mundo industrializado que "Los cárteles controlan totalmente México, es triste". Sobre la presidenta Sheinbaum fue igualmente directo al decir que "Es una muy buena mujer, pero es una mujer muy asustada". Remató: "Algo habrá que hacer con México". Fue la instalación deliberada de la narrativa de un Estado fallido ante la comunidad internacional, que daña la imagen de México ante inversionistas globales y debilita su posición negociadora.

El vicepresidente JD Vance fue un paso más allá. En declaraciones a N+Univisión difundidas el miércoles pasado, dijo: "Si la única forma de detener un cargamento masivo de armas y fentanilo es ir contra ese cártel, claro que vas a ir". Agregó que "Queremos trabajar con el Gobierno de México, pero necesitamos cuidar a nuestra gente". Y cerró con la frase más reveladora: "Tomaremos acciones militares si sentimos que debemos hacerlo. Nos reservamos ese derecho". No es retórica electoral sino la doctrina del derecho reservado por medio de la cual EU se atribuye la facultad de actuar en territorio mexicano.

La presidenta respondió ayer con contención deliberada. "No hay que engancharse en cada declaración", dijo en su conferencia mañanera. Sobre la intervención, fue firme, al reiterar que "No es opción. Es la colaboración sin subordinación y entre iguales. Esa siempre va a ser nuestra posición". Recordó que en repetidas llamadas con Trump le ha dicho lo mismo de frente y que él ha insistido en que el ejército estadounidense ingrese a México. La respuesta ha sido siempre un no muy firme, pero cada declaración de Trump y de otros, sin respuesta, refuerza la imagen de un México incapaz de gobernar su propio territorio. Esa narrativa, una vez instalada, es difícil de desmontar en una mesa comercial.

México enfrentará en las próximas semanas una convergencia de presiones: revisión del T-MEC con una contraparte que amenaza con no renovarlo, una agenda de seguridad en la que EU se reserva el derecho de actuar unilateralmente, extradiciones que comprometen la estabilidad interna y un PIB que crecerá apenas 1.1% en 2026, según el propio Banxico. México ha navegado por crisis bilaterales antes. Pero esta vez las amenazas llegan en simultáneo, desde el presidente, el vicepresidente y el escenario del G7, ante los líderes del mundo industrializado.

La pregunta no es si el gobierno debe responder. Es cómo responder sin perder ni la dignidad ni la negociación.

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