Garantizan abasto de agua para lo que resta del 2026

Las primeras lluvias de la temporada 2026 han comenzado a reflejarse en la recuperación de los principales cuerpos de almacenamiento del país. Al 17 de junio, las 210 presas más importantes de México registran un volumen conjunto de 56,900 millones de metros cúbicos (Mm³), equivalente al 48% de su capacidad máxima ordinaria de almacenamiento, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según el organismo, el comportamiento es favorable debido a que la temporada de lluvias apenas inicia y, estadísticamente, concluirá hasta el próximo 30 de noviembre, por lo que se prevé que el volumen almacenado continúe incrementándose en los próximos meses.

En el norte del país, una de las regiones que enfrentó condiciones severas de sequía en años recientes, las presas han captado 1,400 millones de metros cúbicos de agua durante lo que va de la temporada, con lo que alcanzaron un almacenamiento total de 12,600 Mm3.

Por su parte, las presas ubicadas en la región centro almacenaron actualmente, según la dependencia, los mismos 1,400 Mm3, mientras que en el sur de la República mexicana el volumen acumulado asciende a 16,800 Mm3.

Manejo hídrico

La Conagua destacó que las precipitaciones registradas en las cuencas de aportación han contribuido al aumento gradual de los niveles de almacenamiento, situación que calificó como una señal positiva para el manejo hídrico nacional.

“En general las lluvias que se han presentado en las cuencas de aportación de las presas y han ayudado a incrementar el volumen de almacenamiento; estas son muy buenas noticias ya que la temporada de lluvias está iniciando”, señaló el organismo a través de una comunicación oficial.

Con base en las proyecciones actuales, la dependencia federal aseguró que no se prevén complicaciones para abastecer los distintos usos del agua durante lo que resta del año hidrológico 2026, y que los volúmenes que continúen captándose en los próximos meses permitirán garantizar parte del suministro requerido para el año hidrológico 2027.

Asimismo, se recordó que se mantiene un monitoreo permanente de la infraestructura hidráulica del país y que durante la temporada de lluvias se refuerzan las labores de vigilancia para prevenir riesgos.

En caso de registrarse incrementos significativos en los niveles de almacenamiento, la Comisión Nacional indicó que se realizan desfogues controlados, en coordinación con las autoridades de Protección Civil, con el objetivo de preservar la seguridad de las presas y proteger a la población asentada aguas abajo.