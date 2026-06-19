Trasladan reos de Culiacán y Mazatlán a penales federales

Un total de 25 personas privadas de la libertad (PPL) por delitos del fuero federal fueron trasladadas este jueves de los centros penitenciarios de Aguaruto, en Culiacán, y de El Castillo, en Mazatlán, hacia un Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso), como parte de las acciones del Gobierno de México para fortalecer la seguridad en las cárceles de Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia estatal, el traslado contó con el respaldo del Grupo Interinstitucional de seguridad y se llevó a cabo sin que se reportaran incidentes.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan reducir riesgos al interior de los centros penitenciarios del estado, particularmente en instalaciones que albergan a personas procesadas o sentenciadas por delitos federales.

Según se detalló, el operativo incluyó internos provenientes del Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en el municipio de Culiacán, así como del Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, aunque no se dieron a conocer detalles sobre los perfiles de los reclusos trasladados ni el centro federal de destino.

La medida fue informada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a través de sus redes sociales, donde precisó que el operativo se realizó por instrucciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS), organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Operativos en la entidad

El pasado 17 de junio, las autoridades locales detallaron la liberación de una persona presuntamente privada de la libertad y la detención de tres civiles armados en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán, que se sumó a la serie de operativos desplegados por fuerzas federales y estatales para contener la violencia generada por la disputa entre grupos del crimen organizado que en la entidad.

Según el reporte oficial, durante recorridos de vigilancia en el sector Los Ángeles, los agentes detectaron movimientos sospechosos de individuos armados que intentaban desplazarse por los techos de varias viviendas. Al ampliar el operativo, localizaron una casa desde donde se escuchaban gritos de auxilio, encontrando en el lugar a una persona que presuntamente permanecía retenida contra su voluntad.

Además del rescate de la víctima, las autoridades detuvieron a tres presuntos integrantes de una célula delictiva y aseguraron tres fusiles de asalto —dos AK-47 y un AR-15—, 21 cargadores, 630 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, 91 ponchallantas y un vehículo con reporte de robo.

Las autoridades informaron que los tres detenidos, junto con las armas, municiones y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica. En tanto, la persona rescatada recibió atención y acompañamiento para continuar con las investigaciones correspondientes.