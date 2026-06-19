Alista INE multas por más de 7.7 millones a futuros partidos políticos

El Instituto Nacional Electoral (INE) se alista para sancionar con hasta con 7 millones 754,722 pesos a las agrupaciones que buscan constituirse como partidos políticos.

Este viernes, el Consejo General del INE discutirá un dictamen respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes mensuales de ingresos y egresos de las organizaciones ciudadanas que presentaron solicitud formal para obtener su registro como Partido Político Nacional por el periodo comprendido de enero de 2025 a febrero de 2026.

De este proyecto se desprende que solo 4 organizaciones avanzaron en el proceso para convertirse en partido: Construyendo Sociedades de Paz, A.C. (Partido PAZ); México Tiene Vida, A.C. (México Tiene Vida); Personas Sumando en 2025, A.C. (Somos México) y Agrupación Política Nacional Que Siga la Democracia (Que Siga la Democracia).

Implicados

Es así que tras revisar sus gastos, el INE identificó a Que Siga la Democracia —una organización cercana a Morena y liderada por Edgar Ancira— como la agrupación con más irregularidades, lo que le generaría sanciones por 2 millones 842,189 pesos por ingresos y egresos no reportados.

Seguida de México Tiene Vida, ligada al empresario Jaime Ochoa, y la cual suma multas por 2 millones 661,277 pesos por una aportación en efectivo superior a 90 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y aportaciones por hasta un millón 221 pesos por parte de una persona identificada como Vanessa Hernández .

Por otro lado, a Construyendo Sociedades de Paz, organización también cercana a Morena que busca crear el partido PAZ, y cuyo representante legal es Armando González Escoto, tiene sanciones por un millón 778,333 pesos.

Mientras que Personas Sumando, que busca crear el partido Somos México, antes Marea Rosa y que es encabeza por el exlíder del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, es multado por 472,923 pesos por una aportación en especie superior a 90 UMA y egresos no comprobados y sin destino conocido.