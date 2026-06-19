Economía, “envión” del gobierno, dificultad inicial

De acuerdo con las proyecciones y planes del titular de Hacienda, Edgar Amador, a partir de este mes de junio, comenzará a registrarse en la economía mexicana un “envión” –como se conoce en halterofilia, al levantamiento de una extraordinaria barra de pesas, desde el suelo, por encima de la cabeza– que llevará a la economía mexicana de una contracción de 0.6% en el primer trimestre, a una tasa de 2.3% para el cierre del 2026.

El secretario de Hacienda calcula que los esquemas mixtos, enfocados principalmente en el sector energético, y las inversiones públicas y privadas por 5.6 billones de pesos permitirán que se cumpla esa expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto.

A contracorriente de la mayoría de los analistas, el gobierno confía en realizar la proeza y sacar de la atonía económica a México.

Como contexto, hay que recordar el débil crecimiento observado al cierre del 2025, con una tasa inferior al 1% (0.8%).

Además hay que señalar que, el arranque de este 2026, marcó un retroceso preocupante.

A tales datos, hay que agregar los que difundió ayer el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Los datos del primer trimestre de inversión y consumo, publicados por Inegi, representan una base más complicada desde la cuál, el gobierno intenta realizar el “envión” en materia de crecimiento.

Y es que, de acuerdo con todos los diagnósticos, públicos y privados, México registra bajo nivel de crecimiento económico, por un bajo nivel de inversión.

El gobierno ha reconocido la imperiosa necesidad de aumentar las inversiones públicas y privadas y está en campaña de promoción de ambas.

Por eso precisamente, preocupan las cifras de Inegi, por reflejan que éstas, se encuentran en uno de los niveles más bajos.

El organismo estadístico informó que la formación bruta de capital fijo registró una caída de 3% en el primer trimestre del 2026.

Y con ello, acumula seis trimestres de caídas anuales.

Y dentro de este indicador, se registra una caída de la inversión privada de 4.46%, la mayor desde el cuarto trimestre del año 2024.

Suma siete trimestres de disminuciones.

La jefa de análisis de Banco Base, Gaby Siller, destaca que la inversión en México para el primer trimestre de este año como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en 21.85% y es la menor desde el año 2022.

Además, contrasta con el nivel de inversión al que aspira el gobierno y proyecta en el Plan México de 28% del PIB.

Era esperable que si la economía se contrajo en el primer trimestre, las cifras de la inversión también lo reflejaran.

Veremos si, como lo proyecta el gobierno mexicano, logra concretar la hazaña de levantar con un extraordinario “envión” a la inversión y a la actividad económica. Ojalá.

Más goles, más crecimiento: BBVA

La selección mexicana tiene una enorme responsabilidad sobre sus piernas.

Resulta que no sólo tiene que satisfacer el deseo de los mexicanos de ganar.

De su desempeño, depende un mayor impacto positivo en el crecimiento económico nacional.

Al menos eso calcula el equipo de análisis de BBVA México.

Encabezado por Carlos Serrano, los expertos económicos de esa institución estiman que el mayor impacto dependerá directamente del desempeño de la selección mexicana, aumentando la derrama económica mientras más avance el equipo en el torneo.

En la medida en que la selección mexicana avance en la competencia, podría impulsar el crecimiento económico 0.3% adicional.

El factor "Quinto Partido", será fundamental.

Las expectativas de consumo y turismo se dispararían si el Tri logra superar la fase de eliminación directa.

Dinamizaría fuertemente al comercio, los servicios y la hospitalidad.

Esperemos que la selección mexicana impulse a la economía.

Atisbos

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard se reservó sus cartas. Mediante un video informó de la conclusión de la segunda ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC con Estados Unidos.

No reveló detalles. Sin embargo, el hecho de que se mantengan en la mesa de negociaciones, es muy positivo.

La otra buena noticia es que el próximo primero de julio iniciará formalmente la revisión trilateral del T-MEC, entre México, Estados Unidos y México.

Que avancen las conversaciones, sin duda es una buena noticia. Todos esperan que habrá fricciones y presiones, pero al final, México podría salir beneficiado si mantiene un trato arancelario preferencial. A ver.