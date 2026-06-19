Zancos

Joaquín el Chapo Guzmán envió una carta a la Corte de Nueva York exigiendo revisar la apelación contra su cadena perpetua y demandando su extradición a México. En la misiva, difundida, el exlíder del Cártel de Sinaloa alegó que su proceso careció de pruebas suficientes y pidió al juez aplicar la Constitución estadounidense para anular la condena, argumentando graves violaciones a sus derechos jurídicos. Aunque algunas versiones periodísticas sostienen que no es el autor de las cartas envidades recientemente.

Malabarista

Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, rechazó cualquier intervención extranjera ante la presión de EU, pero exigió al gobierno federal asumir su responsabilidad y dejar de usar la soberanía como pretexto para no actuar. El legislador acusó que la presidenta hereda el desmantelamiento de la inteligencia nacional y una permisividad "terrible" del sexenio de López Obrador.

Faquir

Artículo 19 denunció que elementos de la Marina hostigaron y censuraron a los periodistas Karen Salas y Óscar Ramos, del medio digital Elefante Blanco. El pasado 10 de junio, los comunicadores documentaban con un dron un presunto derrame de combustible en el río Pánuco, frente a la refinería Francisco I. Madero de Pemex, en Tamaulipas, cuando tres marinos los interceptaron, alegaron zona federal y los obligaron a borrar el material audiovisual.