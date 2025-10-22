Extorsión en Edoméx registra su nivel más bajo desde 2018

El Estado de México alcanzó su cifra más baja de extorsión en los últimos siete años, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez este delito disminuyó en 50 por ciento, la cifra registrada más baja desde 2018, esto como resultado de su estrategia de seguridad basada en prevención, inteligencia y coordinación interinstitucional.

Las estadísticas oficiales muestran que septiembre de 2025 registró el menor número de casos desde junio de 2018. Entre 2022 y 2025, este tipo de delito se redujo más de 50 por ciento, al pasar de 4 mil 153 a mil 810 casos registrados, consolidando una tendencia a la baja sostenida en todo el territorio mexiquense.

La Gobernadora Delfina Gómez ha subrayado que esta reducción es posible gracias al trabajo conjunto con autoridades federales, estatales y municipales, además de los esfuerzos de las Mesas de Paz, donde se diseñan las acciones de combate al delito y fortalecimiento de la seguridad pública.

Asimismo, la mandataria hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar la línea 089, herramienta de denuncia anónima que forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y cuyo objetivo es proteger a la población mediante reportes confidenciales disponibles las 24 horas, todo el año.