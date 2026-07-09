Advierten fin de ciclo escolar sin evaluación del aprendizaje

La organización Educación con Rumbo advirtió que el último ciclo escolar concluirá sin una evaluación confiable debido al debilitamiento de los mecanismos de medición del sistema educativo.

“Sin información confiable, el sistema educativo pierde la capacidad de corregir el rumbo y garantizar el derecho de niñas, niños y jóvenes a una educación de calidad”, sostuvo la organización.

La organización educativa destacó que los más de más de 23.3 millones de estudiantes de educación básica cerrarán el ciclo escolar 2025-2026 sin una evaluación nacional comparable ya que en el país no hay instrumentos nacionales que permitan evaluar de manera homogénea los aprendizajes de los alumnos y dar seguimiento al desempeño del sistema educativo, lo que limita la toma de decisiones con base en evidencia.

Lo anterior al recordar la desaparición de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, el Exámenes de la Calidad, el Logro Educativos y el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes y de institutos dirigidos a medir el desempeño educativo como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y Mejoredu, lo cual, agregó que ha reducido la capacidad para conocer el estado de la educación en el país.

“La advertencia cobra relevancia en un contexto en el que, de acuerdo con los resultados de PISA 2022, sólo 34% de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel básico en matemáticas; 53% lo logró en lectura y 49% en ciencias, cifras inferiores a los promedios registrados por los países de la OCDE”, señalaron.

En este contexto, la organización destacó que el Sistema Educativo Nacional atiende a más de 34.3 millones de estudiantes, cuenta con más de 2.1 millones de docentes y opera en alrededor de 262,000 escuelas, por lo que es indispensable fortalecer los mecanismos de evaluación para identificar rezagos y diseñar estrategias de recuperación.

Por lo que la falta de información pública y actualizada del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), deja al descubierto que no existe información suficiente para conocer con precisión cuántos estudiantes ingresaron al ciclo escolar 2025-2026, cuántos permanecieron en las aulas y cómo evolucionó la matrícula durante el año.