Estados con más irregularidades en el manejo del gasto federalizado

Veracruz, Chiapas e Hidalgo son las tres entidades federativas con las mayores observaciones de la ASF (Auditoría Superior de la Federación por irregularidades en el manejo de los recursos del gasto federalizado.

De acuerdo con la segunda entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, el monto por aclarar para Veracruz asciende a 1,115.3 millones de pesos.

Para Chiapas los recursos que restan por aclarar ascienden a 678.5 millones de pesos y para Hidalgo son de 603.8 millones de pesos.

La ASF realizó 369 auditorías al gasto federalizado en esta entrega, cuyas irregularidades más encontradas corresponden a falta de documentos que prueben el gasto adecuado de los recursos; pagos de remuneraciones indebidas o injustificadas a personal y otros conceptos no autorizados.