¡Mexicanos a un paso de la fortuna con los $15 mil millones MXN del Powerball!

El Powerball celebrará su próximo juego el 6 de diciembre, ofreciendo un impresionante premio mayor de $15 mil millones MXN. Ahora, gracias a TheLotter México, tú también puedes formar parte de esta increíble oportunidad, ¡desde cualquier parte del país!

¡Apuesta al Powerball hoy!

Apostar al Powerball nunca ha sido tan fácil. Con solo unos simples pasos puedes asegurar tu juego:

Visita la página de Powerball en TheLotter México.

Elige cinco números principales y un número extra, conocido como Powerball.

Confirma tu apuesta y ¡listo!

Te avisaremos por correo electrónico si resultas ganador, ¡y recibirás tus premios 100% libres de comisiones!

Juega sin límites

En TheLotter México, te damos la oportunidad de apostar al Powerball, sin necesidad de comprar boletos físicos. Simplemente apuestas a los números ganadores, y si aciertas, recibirás un premio equivalente.

¿Quiénes somos?

Desde 2002, TheLotter México ha pagado más de $2.5 mil millones MXN en premios a 9 millones de ganadores en todo el mundo, incluidos jugadores de toda Latinoamérica. Nuestra plataforma en México te ofrece una experiencia renovada, completamente segura y transparente, para que puedas apostar y recibir tus premios de manera rápida y confiable.

El Powerball rompe récords

Las loterías estadounidenses, como Powerball, destacan por sus colosales premios. Este juego rompió récords en 2022 con un premio mayor de más de $40 mil millones MXN, ¡el más grande de la historia!

¡No te pierdas esta gran oportunidad!

Este 6 de diciembre, el premio mayor de más de $15 mil millones MXN podría ser tuyo con Powerball gracias a TheLotter México, el servicio de apuestas líder en el mundo. ¿Te animas a probar tu suerte?

www.thelotter.mx es operado en México por Calli Dos Operaciones S.A., de C.V., de conformidad con el oficio folio DGJS/DCRCA/2407/2022 de fecha primero de diciembre de 2022. Juegue responsablemente; no olvide que el objetivo principal es el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento. Juegos prohibidos para menores de edad.

¿TIENES PROBLEMAS CON EL JUEGO? Llama al Centro de Orientación Telefónica: 800 911 2000, o visita http://www.juegosysorteos.gob.mx/es/Juegos_y_Sorteos/Atencion_al_Ludopata/ (SEGOB).