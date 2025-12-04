Cada aseguradora decidirá si sube sus precios o no por cambios fiscales: AMIS

Cada compañía aseguradora decidirá si sube o no sus precios a sus clientes a partir de 2026, esto a raíz del cambio fiscal que ya no les permitirá acreditar el IVA de sus proveedores, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Pedro Pacheco.

“Respecto a estrategia de precios o políticas ya no corresponde a la AMIS, allí el tema es cada compañía de seguros va a tener que establecer un procedimiento, una estrategia (para hacer frente a este cambio fiscal)”, declaró durante conferencia de prensa.

En el marco de la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, los diputados introdujeron de última hora un acuerdo al que llegaron el sector asegurador y el gobierno federal para que las compañías de seguros ya no puedan acreditar el IVA de sus proveedores.

Pacheco aseguró que lo aprobado por el Congreso le da “certeza jurídica” a las aseguradoras respecto a una situación que había generado años de litigios entre las autoridades fiscales del país y las compañías de seguros.

Explicó que con el cambio en la ley, las aseguradoras ya no podrán acreditar el IVA que pagan al indemnizar un siniestro y resaltó que esto afectará principalmente a tres ramos de seguros: de autos, de gastos médicos mayores y algunos de daños.

Pacheco resaltó que las compañías de seguros que mayor impacto resentirán por el cambio fiscal serán aquellas que tengan en sus carteras una mayor proporción de seguros de esos tres ramos.

El acuerdo entre aseguradoras y gobierno fue aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El cambio fiscal se publicará en la Miscelánea Fiscal 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dijo Pacheco.

Durante años las aseguradoras habían acreditado el IVA que pagan por los servicios que adquieren hospitales o talleres de automóviles para resarcir daños a sus asegurados en casos de siniestro.

De esa forma, restaban ese IVA acreditado al IVA que les pagaban sus clientes por el pago de primas o pólizas, lo que generaba un efecto fiscal neto que permitía a las aseguradoras pagar menos impuestos al fisco.

Especialistas han advertido que con este cambio fiscal, los pagos de las pólizas de seguros podrían incrementar hasta 16 por ciento.

Ahora con el acuerdo al que llegaron gobierno y sector asegurador, todo el IVA que no pagaron de 2024 para atrás fue prácticamente condonado, y las compañías de seguros tendrán que comenzar a pagar el impuesto con el nuevo criterio a partir de 2025 en adelante.

Para el pago correspondiente a 2025, el gobierno dará un estímulo fiscal a las aseguradoras para que puedan pagar en parcialidades a lo largo de 2026 y sin tener multas, recargos o intereses.

Sector asegurador creció 8%

Por su parte, la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, aseguró que al cierre de septiembre de 2025, el sector asegurador creció 8% en términos reales.

“Lo que se está generando es mayor conciencia porque está creciendo no solo el número de primas, sino también el número de asegurados”, dijo Norma Alicia Rosas.

Destacó que más del 40% de las primas en México son del ramo de seguro de vida, con 311,861 millones de pesos en primas directas de vida.