Snowflake cae en Bolsa tras pronosticar menores ingresos para el 4T

Los títulos de Snowflake cayeron alrededor de 11% en Wall Street a media jornada de este jueves, después de que la empresa de análisis de datos en la nube pronosticó un crecimiento más lento de los ingresos por productos para el cuarto trimestre, afectado por los descuentos ofrecidos en los grandes acuerdos a largo plazo.

Si las pérdidas se mantienen al final del día, la empresa borraría aproximadamente 10,000 millones de dólares del valor de mercado. Las acciones han subido más de 50% este año.

La empresa con sede en Bozeman, Montana, espera un crecimiento en sus ingresos por productos en el trimestre el curso del 27%, menor al 29% registrado en el tercer trimestre.

El director ejecutivo Sridhar Ramaswamy dijo el miércoles que la compañía ofrece precios más favorables para volúmenes mayores o contratos a más largo plazo, y señaló que estos "no suelen tener un impacto inmediato en los ingresos".

Los ingresos por productos de Snowflake en el tercer trimestre de 2025 estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, comparado con competidores como Datadog, Confluente y MongoDB quienes mostraron mejores números, destacaron analistas de Scotiabank en una nota.

"Si bien todavía es muy pronto, nos sentimos alentados por las señales de tracción que Snowflake está mostrando con los casos de uso de IA", escribieron analistas de Truist Securities.

