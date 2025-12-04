Fortalece Tamaulipas defensa laboral con firma de convenio entre STPS Federal y Estatal

Ciudad de México.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas fortaleció hoy su compromiso con la defensa de los derechos laborales mediante la participación en la firma de un Convenio de Coordinación entre la STPS Federal y el Gobierno del Estado de Tamaulipas.

El titular de la dependencia estatal, Luis Gerardo Illoldi Reyes, encabezó la representación de Tamaulipas en este importante encuentro, acompañado por la subsecretaria de empleo y productividad laboral, Carolina Iveth Martínez Molano.

Durante el acto, el titular de la Unidad de Trabajo Digno, Alejandro Salafranca Vázquez, en representación de la STPS Federal, formalizó este acuerdo que busca proteger los derechos de las y los trabajadores y fomentar la formalidad del empleo en la entidad.

Indicó que con esta firma, la STPS Tamaulipas reafirmó su compromiso con políticas laborales que garanticen condiciones justas, seguras y dignas para la clase trabajadora, impulsando al mismo tiempo un mercado laboral más ordenado y competitivo.

Estas acciones se enmarcan en el gobierno humanista y de transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, donde el bienestar, la justicia social y el trabajo digno son prioridades permanentes.