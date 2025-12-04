Acciones de Meta suben más de 3% tras recorte de 30% a su inversión en el metaverso

Las acciones de Meta, la matriz de Facebook, que cotizan en Wall Street apunta un incremento de más de 3% en la jornada de este jueves.

El impulso proviene del anunció de un posible recorte presupuestario de hasta un 30% para su iniciativa del metaverso, unidad que al momento ha invertido 60,000 millones de dólares desde 2020.

Los títulos de la tecnológica suben un 3.94% y se venden en 664.71 dólares cada una y se encamina a registrar su mejor cierre desde el 29 de julio, cuando avanzó 11.25 por ciento.

Según informa Bloomberg, la firma que dirige Mark Zuckerberg prepara recortes del 30% en los presupuestos de su división del metaverso, Reality Labs, en una señal de que la gran obsesión de su fundador ha pasado a un segundo plano ante el auge de la IA.

El metaverso de Meta (antes Facebook) es una realidad virtual a la que se accede con dispositivos como gafas de realidad virtual o aumentada.