Gobierno de Sheinbaum presenta el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Dirección General de Ciberseguridad, presentó el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030, con el que se busca que México sea un país ciberresiliente, así como una referencia a nivel regional en materia de ciberseguridad.

De acuerdo con Karla Heidy Rocha Ruiz, titular de la Dirección General de Ciberseguridad de la Agencia de Transformación y Telecomunicaciones (ATDT), México requiere de un Plan Nacional de Ciberseguridad debido a que el número de ataques cibernéticos a nivel global se ha incrementado, además de que la celebración del Mundial incrementará la posibilidad de que el país sea el objetivo de más ciberataques a nivel geopolítico.

A esto se suma que no existe un marco normativo común y homogéneo para la administración publica federal, aunque, adelantó Rocha, la política general de ciberseguridad de México está próxima a ser publicada.

El Plan Nacional de Ciberseguridad considera una estructura comandada por un Consejo Nacional de Ciberseguridad, integrado por el gobierno, la academia y la industria; la ATDT como ente a nivel federal; la Dirección General de Ciberseguridad, como ente normativo y operativo.

