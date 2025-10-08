Encabeza Secretaría de Recursos Hidráulicos la XXII Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento del Semáforo del Cuidado del Agua

Nuevo Morelos, Tamaulipas. - En seguimiento a las políticas hídricas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, encabezó en el municipio de Nuevo Morelos la Vigésima Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento del Semáforo del Cuidado del Agua, acompañado por la alcaldesa Yaneth Nájera Cedillo y la gerente general de COMAPA, Shintia Martínez Rodríguez.

Durante la sesión se presentó el balance hidráulico justificativo de las cuencas de Tamaulipas, herramienta técnica que permite determinar los colores del semáforo hídrico de cada municipio conforme a su situación de disponibilidad y reservas de agua.

Asimismo, los gerentes de los organismos operadores expusieron las acciones implementadas en cada región para fortalecer la cultura del agua y garantizar un uso eficiente del recurso en beneficio del bienestar de la población.

Respecto a las presas internacionales La Amistad y Falcón, se informó que su almacenamiento conjunto alcanza 236 millones de metros cúbicos, niveles bajos derivados de las falta de precipitaciones en la zona fronteriza. Aun así, se aseguró que el abastecimiento para el uso público urbano está garantizado y se implementarán medidas adicionales para optimizar el aprovechamiento del recurso en los organismos operadores.

En ese contexto, los municipios de Aldama, Altamira, Madero, Gómez Farías, González, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, El Mante, Palmillas, Soto la Marina, Tampico y Xicoténcatl se encuentran en color verde; los municipios de Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando, Victoria y Villagrán se ubican en color amarillo; mientras que los municipios de Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Nicolás, Tula y Valle Hermoso permanecen en color rojo.

Foto: Gobierno de Tamaulipas

Quiroga Álvarez dijo que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, reafirma su compromiso con la gestión responsable y sustentable del agua, impulsando la transformación hídrica del estado y garantizando la seguridad del recurso y el desarrollo integral de las familias tamaulipecas.