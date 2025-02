Diputados del PT se revelan y reclaman a Morena por visita de marroquíes a San Lázaro

En medio de protestas, el pleno de la Cámara de Diputados recibió de manera solemne a Rachid Talbi El Alami, presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos; esto provocó el enojo de la bancada del PT, la cual acusó a Morena de apoyar a un gobierno genocida a cambio de una “borrachera”.

Con pancartas en apoyo al pueblo saharaui y al grito de “Terrorista” y “Qué viva la 4T de hombres y mujeres congruentes”, la bancada del Partido del Trabajo lamentó que la mayoría de los grupos parlamentarios de San Lázaro votaran ”para que estos señores genocidas estuvieran acá”.

“Compañeros y compañeras de Morena, conscientes que hemos luchado y que hemos estado en contra de los genocidas, de los opresores… Me pregunto: hace unos días vino la embajadora de Palestina, ¿y por qué no se le permitió la entrada? ¿Será porque no les ha invitado a borracheras? ¿Será porque no les invitó viajes? Por favor, compañeros y compañeras de la 4T, no seamos incongruentes”, lanzó desde tribuna la diputada Margarita García (PT), acompañada de legisladores de su bancada.

Y es que cuestionó el motivo por el que representantes marroquíes fueron recibidos en una sesión solemne, pues subrayó que Marruecos no es ni un gran socio comercial, ni turístico de México. “Solo espero que Marruecos no esté comprando voluntades con esta Cámara para llevar a cabo esta sesión que, no me extraña, por ser una actividad que los caracteriza de hecho, su política diplomática es cuestionada por ofrecer sobornos a legisladores y legisladoras de la 4T”, acusó la diputada petista.

Por ello, el Partido del Trabajo (PT) insistió en su rechazó por traer al representante de un “reino opresor”, al tiempo que mostró su apoyo con “los hermanos de Saharaui. Todo el apoyo, hermanos y hermanas de Saharaui. En el Grupo Parlamentario del PT rechazamos los actos genocidas y la política de represión que han ejercido”, agregó.

Previamente, Rachid Talbi El Alami, mostró su felicidad por tener el honor de subir a la tribuna de San Lázaro “para transmitirles de la parte de sus colegas marroquíes la expresión de su profundo reconocimiento, inmensa gratitud y gran admiración por el desarrollo y la prosperidad que ha alcanzado su país”.

Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), destacó las relaciones diplomáticas entre México y Marruecos que datan desde el 31 de octubre de 1962.

“México y Marruecos tienen preocupaciones similares en temas tan importantes como el cambio climático y migración. México al igual que Marruecos es punto de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

“Hemos creado mecanismos de diálogo político como la Comisión Binacional y el mecanismo de consultas en materia de interés, además de realizar visitas y encuentros de representantes gubernamentales de ambos países en eventos y foros multilaterales que favorecen al diálogo y contribuyen a una mayor comprensión mutua, que alientan la convergencia de posiciones y apoyos recíprocos, subrayó.

Adicionalmente a la visita de Rachid Talbi, también acudieron a la sesión solemne coordinadores de los grupos parlamentarios de ese Congreso, de oposición y del gobierno, que van desde el Partido de Justicia y Desarrollo, del Progreso y del Socialismo, Rachid Hamouni; También el coordinador del Grupo Parlamentario Justicia y Desarrollo, Abdellah Bouanou; el coordinador del Grupo Parlamentario Autenticidad y Modernidad, Ahmed Touizi y el coordinador del Grupo Parlamentario Agrupación Nacional de Independientes, Mohamed Chaouki.