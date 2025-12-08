Diputados avalan en Comisión consultar a especialistas sobre la revocación de mandato

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, avaló consultar a diversos especialistas para profundizar en el estudio y análisis de la reforma que busca adelantar la consulta popular y revocación de mandato, con el fin de que estos ejercicios democráticos se lleven a cabo el mismo día que las elecciones intermedias de 2027

Con 18 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones, se determinó que será a través de cuatro sesiones cuando se consulte a especialistas que den su punto de vista sobre la iniciativa que reforma las fracciones VIII y IX del artículo 35 de la Constitución Política, en materia de consulta popular y revocación de mandato, presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena).

Se detalló que las sesiones de consulta tendrán una duración máxima de cuatro horas, divididas en dos bloques de dos horas cada uno. En cada bloque podrán participar hasta cuatro ponentes especialistas.

La mecánica de participación en cada bloque se organizará conforme al siguiente formato: el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales emitirá un mensaje de bienvenida y se referirá en términos generales al motivo de las consultas y al formato de participación, por cinco minutos; cada persona ponente especialista contará con hasta 10 minutos para su exposición inicial.

Una vez concluidas las participaciones iniciales, tendrá lugar una ronda de posicionamientos y preguntas por cada grupo parlamentario, hasta por cinco minutos, en el siguiente orden: MC, PRI, PT, PVEM, PAN y Morena. Además, respuestas por cinco minutos y réplica de los grupos por tres minutos, y mensaje institucional de la Presidencia de la omisión para el cierre del bloque.

Sobre este asunto, el presidente de dicha comisión el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), reconoció que ante la polémica que se generó sobre este tema, y luego de que su líder parlamentario Ricardo Monreal, escuchó las opiniones de los coordinadores de los grupos parlamentarios, se pospuso la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales donde se planteaba dictaminar el tema, por lo que en aclaración a él mismo se acordó esta reunión para convocar a las consultas.

Añadió que se tiene el interés de invitar a representantes del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a plantear sus opiniones, así como escuchar a constitucionalistas, expertos en materia electoral, conforme a lo que dispone el artículo 41 constitucional, y escuchar otras voces. “Yo creo, en mi opinión personal, que sí vale la pena”.

El diputado resaltó que “no es que se vaya a plantear como una nueva figura la consulta popular o la revocación del mandato, es simplemente el cambio de fecha, el contenido y eso es lo que en todo caso se tendría que debatir, y sí evidentemente tiene que ver con el tema de la logística y tiene que ver con el tema de los recursos económicos, sin ninguna duda. Hoy vamos a votar solo la consulta sobre la consulta”.

Por su parte, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) dijo que su grupo parlamentario no puede acompañar un acuerdo sin reglas claras, ni fechas, ni a quién se va atender. “No nos oponemos al diálogo sino a la improvisación” y lo que se exige es que realmente haya consultas en las 32 entidades federativas, delimitar los ejes temáticos a discutirse y que los acuerdos sean serios.

En tanto, César Alejandro Domínguez Domínguez, diputado del PRI, anticipó el voto en contra de su grupo parlamentario porque una consulta tiene que ser amplia y no restrictiva. “Esto no permite que participen todas y todos los ciudadanos, lo que genera incertidumbre entre la población al momento de realizar la reforma”.

La diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) puntualizó que si se quiere generar una reforma en donde se tome en cuenta la voz de la ciudadanía, se estaría haciendo un parlamento abierto con audiencias públicas, no procesos cerrados y limitados. “La posición de MC es en contra porque la manera en la que está planteada limita la participación ciudadana”.